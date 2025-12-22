پخش زنده
در تصادف سواری پژو و ام وی ام در جاده بجستان به گناباد، ۲ نفر جان باختند و ۳ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: در پی برخورد شدید ۲ دستگاه خودروی سواری پژو و ام وی ام در محور بجستان به گناباد، پنج کیلومتری شهرستان بجستان، سه گروه اورژانس و یک تیم از هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.
محمدحسین اسماعیل زاده افزود: پس از حضور کارشناسان عملیاتی در صحنه، عملیات رهاسازی و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان آغاز شد.
وی ادامه داد: این حادثه در ابتدا پنج مصدوم بر جای گذاشته بود که همه مصدومان توسط آمبولانس های عملیاتی به بیمارستان آیت الله مدنی بجستان منتقل شدند.
اسماعیل زاده افزود: ۲ نفر از مصدومان به دلیل شدت جراحات با وجود انجام عملیات احیا، جان خود را از دست دادند و حال یکی دیگر از مصدومان نیز وخیم گزارش شده است.
مرکز شهرستان بجستان در فاصله ۲۷۸ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.