به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان گفت: در این مرحله هزار و ۴۴۴ نفر در ۱۳ بخش شرکت کردند که پس از بررسی هیات داوران ۹۲ اثر به مرحله اجرای صحنه‌ای راه یافت

مرتضی مزینانی نقالی، کلاسیک، سنتی، جنگ‌های تحمیلی و دوازده روزه، محور مقاومت غزه و ایثار و شهادت و نهج البلاغه خوانی از جمله محور‌های این جشنواره قصه گویی است.

وی از بخش نقالی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم این رویداد بین‌المللی نام برد و گفت: در این بخش امکان رقابت برای طیف‌های گسترده‌ای از رده‌های مختلف سنی از کودکان و نوجوانان تا افراد علاقه‌مند میان‌سال هم فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه انتخاب قصه‌ها به سه شکل و از سه منبع متفاوت انجام شده است، گفت: بخشی از قصه‌ها، از بین آثار منتشر شده در سطح کشور و از سوی قصه‌گو انتخاب شده‌اند و بخشی نیز از قصه‌های منظوم فارسی هستند که عمدتا از بین آثار فاخر و کلاسیک و یا حتی ممکن است از بین آثار فولکلور و محلی انتخاب شده باشند.

مزینانی گفت: سال گذشته و در جشنواره بیست‌وششم، تنها ۴۸ اجرا به بخش نهایی راه یافته بودند که امسال با هدف، بسترسازی برای رقابت قصه‌گویان بیشتری در استان، با افزایش حدودا دو برابری آثار راه یافته به بخش نهایی، شمار اجرا در دو بخش رقابتی و غیررقابتی به ۹۲ اثر رسید.

مزینانی با بیان اینکه برای این جشنواره بخش ثابت با ۱۳ محور و بخش ویژه نیز در نظر گرفته شده است، گفت: ۱۳ بخش رقابت شامل، قصه گویی منظوم، علمی، دینی، ایثار و مقاومت، قصه‌های نو، قصه‌گویی کلاسیک و سنتی، آئینی قصه‌گویی با ابزار، قصه‌های ۹۰ و ۱۰۰ ثانیه‌ای، محیطی و زبان اشاره است.

این رویداد طی دو روز در سالن پدران آسمانی کانون پرورش فکری سمنان در حال برگزاری است و ۹۲ اثر برای رقابت در راستای کسب مقام‌های برتر به روی صحنه می‌روند.