به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حیدر سیدی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی گفت: شبانه روز گذشته در کل استان ۹ میلیون و ۲۳۰ هزار متر مکعب گاز مصرف شده که این میزان در مدت مشابه پارسال هشت میلیون و ۷۴۱ هزارو ۴۲۱ متر مکعب بوده است.

وی با اشاره به محدود شدن گاز صنایع بزرگ استان گفت: واحد‌های کوچک تولیدی و بخش اداری صنایع نیز در این مدت ۵۲۴ متر مکعب گاز مصرف کردند.

گفتنی است: ۳۲۰ هزار مشترک خانگی تجاری و صنایع از شرکت گاز خدمات می‌گیرند.