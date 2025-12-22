پخش زنده
شماری از مردم انگلیس که در اطراف محلهای قدیمی دفن زباله زندگی میکنند، از انتشار بوی بد و نیز نشت مواد شیمیایی به محیط زیست، شکایت میکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، زندگی در کنار محلهای قدیمی دفن زباله برای برخی از مردم انگلیس به کابوسی خاموش تبدیل شده است؛ جایی که بوی تعفن و ترس از ابتلا به انواع بیماریها نشای از آلودگی، آرامش روزمره را ربوده است.
اریکا پاپل ول (Erica Popplewell)، مدیر گروه "اقدام برای روها گفت: به محض این که باران میبارد، زبالهها به اطراف سرازیر میشوند. نشت زبالهها خطرناک است، زیرا حتی مواد شیمیایی، به بیرون منتقل و مثلا وارد رود میشود. در نتیجه، حیات وحش، از جمله ماهیهای درون رودها از بین میروند.
این جا در کنار یک جاده شلوغ و در فاصله ۲۰ دقیقه از مرکز شهر دانشگاهی آکسفورد انگلیس است. تصاویر ماهوارهای نشان میدهند که چگونه در زمان کوتاهی، این فضای سبز به محل دفن و سپس انباشت غیرقانونی زباله مبدل شده است.
بیلی برنل (Billy Burnell)، شهروند انگلیسی گفت: من خیلی ناراحت شدم وقتی فهمیدم که سازمان محیط زیست، از ماهها پیش، از این اقدام خلاف اطلاع داشته است. فکر میکردم اگر از مدتها پیش میدانست، چرا اقدامی به منظور شناسایی خلافکاران نکرد و مانع ریختن زبالهها نشد؟
در جوار شماری از مراکز قدیمی دفن زباله در انگلیس، دو برابر میانگین کشوری، بیماریهای مزمن تنفسی گزارش شده است؛ افراد مبتلا به بیماریهایی همچون آسم، بیماری شان تشدید میشود و کودکان قادر به بازی کردن در محله نیستند. نمونهبرداری از آب در کنار محلهای قدیمی دفن زباله نشان میدهد که این مکانها، مواد شیمیایی و سمی را، به داخل رودهای اطراف میبرند.
در انگلیس، شماری از محلهای قدیمی دفن زباله، درست در کنار ساحل واقع شدهاند، بنابراین با افزایش سطح دریا، این نگرانی وجود دارد که وضعیت بدتر شود.
هشدارها درباره مصرف محصولات کشاورزی محلی جدیتر شده است؛ چرا که گزارشها نشان میدهد خاکِ مجاور محلهای دفن زباله، حامل آلودگیهای شیمیایی است که بیصدا راه خود را به سفره مردم باز میکند.