پخش زنده
امروز: -
با هدف مدیریت بهینه منابع آب، حوضچه های فشارشکن در محدوده شهری چادگان احداث شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور آبفای چادگان این عملیات را اقدامی مؤثر برای توزیع عادلانه آب، کاهش هدررفت و افزایش پایداری شبکه توزیع دانست و گفت: این عملیات با تمرکز بر کنترل فشار آب در بخشهایی از شبکه به اجرا درآمد که فشار بالای موجود، موجب بروز شکستگیهای متعدد در خطوط انتقال و در نتیجه هدررفت قابلتوجه آب میشود.
محمد رضا یبلویی افزود: با بهرهبرداری از حوضچههای فشارشکن، فشار شبکه در این نقاط به شکل اصولی تنظیم شده و زمینه کاهش حوادث و افزایش ضریب اطمینان در تأمین آب پایدار برای شهروندان فراهم شده است.
وی، هزینه اجرای هر حوضچه را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دانست و ادامه داد: اجرای این طرح همچنین موجب کاهش هزینههای تعمیرات اضطراری، افزایش عمر مفید تأسیسات و بهبود عملکرد کلی شبکه توزیع آب شهری خواهد شد؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع آبی، از اهمیت دوچندان برخوردار است.
محمد رضا یبلویی گفت:این حوضچه در خیابان شهدا جنب کتابخانه مرکزی و همچنین خیابان دهه فجر ورودی شهرک کوثر چادگان احداث شده و پیشبینی میشود با توجه به شرایط جوی در این منطقه، تجهیزات داخل آنها تا ۱۵ اسفندماه تکمیل شود.