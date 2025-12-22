به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور آبفای چادگان این عملیات را اقدامی مؤثر برای توزیع عادلانه آب، کاهش هدررفت و افزایش پایداری شبکه توزیع دانست و گفت: این عملیات با تمرکز بر کنترل فشار آب در بخش‌هایی از شبکه به اجرا درآمد که فشار بالای موجود، موجب بروز شکستگی‌های متعدد در خطوط انتقال و در نتیجه هدررفت قابل‌توجه آب می‌شود.

محمد رضا یبلویی افزود: با بهره‌برداری از حوضچه‌های فشارشکن، فشار شبکه در این نقاط به شکل اصولی تنظیم شده و زمینه کاهش حوادث و افزایش ضریب اطمینان در تأمین آب پایدار برای شهروندان فراهم شده است.

وی، هزینه اجرای هر حوضچه را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دانست و ادامه داد: اجرای این طرح همچنین موجب کاهش هزینه‌های تعمیرات اضطراری، افزایش عمر مفید تأسیسات و بهبود عملکرد کلی شبکه توزیع آب شهری خواهد شد؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع آبی، از اهمیت دوچندان برخوردار است.

محمد رضا یبلویی گفت:این حوضچه در خیابان شهدا جنب کتابخانه مرکزی و همچنین خیابان دهه فجر ورودی شهرک کوثر چادگان احداث شده و پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط جوی در این منطقه، تجهیزات داخل آنها تا ۱۵ اسفندماه تکمیل شود.