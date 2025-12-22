مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: این جشنواره امروز و فردا در همدان برگزار می‌شود که دارای ۷ محور است.

میلاد مرادی بابیان اینکه ۹۵۰ نفر در این جشنواره ثبت نام کرده بودند که ۸۰ اثر به مرحله اجرا و داوری رسیده‌اند افزود: از این ۸۰ اجرا ۲۵ اثر به مرحله ملی و بین المللی که در اصفهان برگزار خواهد شد راه پیدا می‌کنند.

او هدف از اجرای این جشنواره را انتقال فرهنگ و آداب و رسوم اصیل محلی به کودکان و نوجوانان بیان کرد.