باحکم استاندار؛
۳ انتصاب جدید در استانداری کهگیلویه و بویراحمد
۳ انتصاب جدید در استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند .
طی احکام جداگانه از سوی استاندار کهگیلویه و بویراحمد منوچهر محمدی فرماندار سابق شهرستان بویراحمد به عنوان مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری جایگزین علیرضا نیکروز، عباس بهشتی بهعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بویراحمد جایگزین منوچهر محمدی و محسن عسکری مدیر روابط عمومی پارک علم و فناوری استان جایگزین احسان دانشی به سمت مدیریت روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند.
براساس برنامه ریزیهای انجام شده قرار است مراسم تودیع و معارفه این مدیران بزودی برگزار شود.