به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با حکم استاندار مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان، سرپرست فرمانداری شهرستان بویراحمد و روابط عمومی استانداری منصوب شدند.

طی احکام جداگانه از سوی استاندار کهگیلویه و بویراحمد منوچهر محمدی فرماندار سابق شهرستان بویراحمد به عنوان مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری جایگزین علیرضا نیکروز، عباس بهشتی به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بویراحمد جایگزین منوچهر محمدی و محسن عسکری مدیر روابط عمومی پارک علم و فناوری استان جایگزین احسان دانشی به سمت مدیریت روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند.

براساس برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است مراسم تودیع و معارفه این مدیران بزودی برگزار شود.