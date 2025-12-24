معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از رویکرد انفعالی جهاد کشاورزی استان، خواستار برخورد قاطع با گران فروشی و رفع کسری ۱۵ درصدی مرغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید احسان عسکری در نشست تخصصی تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها که با حضور مدیران اجرایی و نظارتی استان برگزار شد، اظهار کرد: پذیرش مسئولیت در حوزه اقتصادی باید منجر به «اثرگذاری و امیدآفرینی» در جامعه شود.

وی با رد دیدگاه «تنظیم خودکار بازار»، تصریح کرد: این دیدگاه که بازار خودش را باید تنظیم کند و بگوییم رهایش کنید، نگاهی غلط بوده و باید شرایط را مدیریت کنیم و به عنوان مسئول حوزه اقتصادی، باید امور مردم را به صورت قابل انتظار آنان عملیاتی و جلو ببرم.

انتقاد از رویکرد انفعالی در جهاد کشاورزی

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به همکاری‌های مثبت اصناف، از رویکرد‌های انفعالی در دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی استان انتقاد کرد و گفت: نباید مدیریت بر بازار را به امید انصاف فروشنده رها کنیم و از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌خواهیم که به شدت پای کار باشند و اجازه افزایش قیمت‌ها را ندهند.

وی با تاکید بر ضرورت آماده‌باش کامل برای مناسبت‌های پیش‌رو، تاکید کرد: ولنگاری در بازار به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرش نیست.

ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای طرح «از مزرعه تا سفره»

عسکری به مکانیزم‌های نظارتی تعریف شده برای بهبود شرایط مردم اشاره کرد و گفت: مکانیزم «از مزرعه تا سفره» باید مدیریت شود، اما در حوزه جهاد کشاورزی در این خصوص تعلل وجود دارد.

وی تاکید کرد: ظرف دو هفته آینده باید از ظرفیت پارکینگ‌ها برای تجمیع و توزیع کالا در طرح مزرعه تا سفره استفاده شود و پس از پایان این مدت هیچ بهانه‌ای از هیچ‌کس پذیرفته نیست.

کسری ۱۵ درصدی در تولید مرغ استان

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تولید و تأمین مرغ پرداخت و ادامه داد: بر اساس آمارها، جوجه‌ریزی ۱۵ درصد کمتر از نیاز استان صورت می‌گیرد و فقط ۸۵ درصد نیاز مرغ تأمین می‌شود.

جلوی خروج مرغ تولیدی از استان گرفته شود

وی دستور داد که جلسه‌ای فوری با محوریت جهاد کشاورزی و حضور دستگاه‌های نظارتی، دامپزشکی، کشتارگاه‌ها، بانک کشاورزی و اتحادیه مرغداران برگزار شده و جلوی خروج مرغ از بازار استان گرفته شود.

عسکری همچنین خواستار گزارش دقیقی از واحد‌های راکد و مزارعی که با کمتر از ظرفیت کامل کار می‌کنند، شد.

وی در خصوص ماهی، از جهاد کشاورزی خواست تا گزارشی از قیمت تمام‌شده و میزان عرضه واقعی در بازار ارائه دهد و برآورد دقیق نیاز استان به روغن نباتی و شکر را نیز احصاء و پیگیری کند.

فعال‌سازی گشت‌های نظارتی مشترک با قاضی سیار

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم کنترل ملموس بازار، دستور فعال‌سازی فوری و مؤثر گشت‌های نظارتی مشترک با حضور قاضی سیار را صادر کرد.

وی تاکید کرد: رفاه تولیدکننده و مصرف‌کننده زمانی به تعادل می‌رسد که نرخ کالا‌ها بر اساس قیمت تمام‌شده مشخص باشد.