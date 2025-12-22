پخش زنده
مراسم پایانی هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران، دهم دیماه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نشست رسانهای دبیر هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران امروز در سالن شهید آوینی سازمان سینمایی برگزار شد.
علیرضا اسماعیلی، دبیر این دوره از جایزه سینمایی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی در این نشست با اشاره به اینکه سازمان سینمایی به عنوان مجموعهای تلاش میکند که راه حل و راهکاری برای ارتقای موضوعات سینمایی به کار ببرد، گفت: یکی از مباحث پژوهش سینمایی است. جایزه پژوهش امسال هشتمین دوره آن برگزار میشود. با همه دانشگاههای مطرح که گروه سینما دارند؛ جلساتی برگزار کردیم. مجموعه یافتههای پژوهشی در دانشگاههای مطرح کشور درحال بررسی است.
اسماعیلی افزود :امیدوارم این جایزه پژوهش بین دانش و عمل باشد. امسال جایزه در ۴ حوزه برگزار میشود؛ . ۱۲ داور در این دوره از جایزه سینمایی حضور دارند. موضوع پژوهش به خود فیلمساز بر میگردد؛ به طور مثال در بسیاری از کارهای استاد داود میرباقری بسیاری منابع و پژوهش میبینیم. این مسئله باعث میشود که مخاطب به فیلمساز و روایت آن اعتماد کند. پژوهشهای ما به روز شده در حوزه سینمایی به روز شده است.
دبیر هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ادامه داد: فراخوان این دوره بر اساس نیازهای واقعی سینمای معاصر تنظیم شد تا منجر به تولید پژوهشهایی شود که بهطور مستقیم به درد سینمای امروز ایران بخورد. هدف نهایی این جایزه ایجاد پیوند میان نظریه و عمل است. امیدواریم جایزه پژوهش سال سینما پلی باشد میان دانش آکادمیک و میدان عمل سینمای ایران و بتواند به ارتقای کیفی این هنر ـ صنعت کمک کند.
