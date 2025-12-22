بازار ارز تجاری امروز دوشنبه اول دی‌ماه از فاز ثبات خارج شد و نرخ دلار، یورو و درهم در هر دو تالار اسکناس و حواله‌ای مرکز مبادله با افزایش همراه شد؛ افزایشی که هم‌زمانی آن در بازار نقدی و حواله‌ای، نشانه تقویت تقاضا و انتظارات افزایشی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاملات امروز دوشنبه 1 دی‌ماه در بازار ارز تجاری با افزایش نرخ ارزها در هر دو تالار مرکز مبادله ارز و طلا دنبال شد؛ به‌طوری‌که قیمت دلار، یورو و درهم هم در بخش اسکناس و هم در بازار حواله‌ای، نسبت به روز کاری گذشته افزایش یافت و از بازگشت تدریجی تقاضا به این بازار حکایت دارد.

بر اساس نرخ‌های رسمی اعلام‌شده توسط مرکز مبادله، قیمت فروش دلار در تالار دوم بازار ارز تجاری که به‌عنوان مرجع نرخ اسکناس و ارزهای خدماتی شناخته می‌شود، امروز افزایش یافت و به 112 هزار و 417 تومان رسید. نرخ خرید دلار نیز 111 هزار و 406 تومان اعلام شد که نشان می‌دهد با وجود رشد قیمت، فاصله خرید و فروش همچنان در محدوده متعارف حفظ شده است.

در همین تالار، سایر ارزهای پرتقاضا نیز هم‌راستا با دلار روند افزایشی را تجربه کردند. نرخ فروش یورو امروز به 131 هزار و 798 تومان و نرخ خرید آن به 130 هزار و 611 تومان رسید. درهم امارات نیز با افزایش قیمت، در بخش فروش با نرخ 30 هزار و 610 تومان و در بخش خرید با قیمت 30 هزار و 335 تومان روی تابلو مرکز مبادله قرار گرفت.

در تالار اول مرکز مبادله که به معاملات حواله‌ای بازار ارز تجاری اختصاص دارد نیز نرخ‌ها امروز افزایشی بود. بر این اساس، نرخ فروش حواله دلار نسبت به روز کاری قبل به 78 هزار و 918 تومان رسید و نرخ خرید آن نیز 78 هزار و 207 تومان ثبت شد.

همچنین حواله درهم امارات در تالار اول با رشد قیمت همراه شد و در بخش فروش با نرخ 21 هزار و 488 تومان و در بخش خرید با قیمت 21 هزار و 295 تومان معامله شد. حواله یورو نیز در بازار حواله‌ای ارز تجاری روند افزایشی را حفظ کرد و نرخ فروش آن به 92 هزار و 523 تومان و نرخ خرید آن به 91 هزار و 690 تومان رسید.

بررسی تحولات امروز مرکز مبادله نشان می‌دهد رشد نرخ‌ها بیش از آنکه ناشی از شوک جدید ارزی باشد، تحت تأثیر تقویت انتظارات قیمتی و افزایش تدریجی تقاضای حواله‌ای شکل گرفته است؛ به‌ویژه در تالار اول که عمده معاملات آن به تأمین ارز مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای اختصاص دارد.

این افزایش، هم‌زمان با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی و تداوم شکاف قیمتی میان بازار آزاد و مرکز مبادله رخ داده و همین موضوع، انگیزه تقاضا در بازار رسمی را تا حدی تقویت کرده است.

با این حال، حفظ دامنه نوسان محدود قیمت‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذار ارزی همچنان در حال مدیریت عرضه است و فعلاً نشانه‌ای از ورود بازار به فاز نوسانی شدید مشاهده نمی‌شود.

انتهای پیام/