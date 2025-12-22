به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی گفت: ماموران پلیس راهور هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در شهر رودسر، به یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز که پلاک جعلی داشت مشکوک شده و برای بررسی بیشتر، آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر افزود: با استعلام پلیس مشخص شد که این خودرو شماره بدنه و موتور ندارد و پلاک نصب شده روی آن هم دست ساز و جعلی است.

وی از تحویل خودروی قاچاق به انبار اموال تملیکی استان خبر داد و گفت: راننده ۳۱ ساله خودرو پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ جوانمردی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش خودرو کشف شده را بیش از ۱۳ میلیارد تومان برآورد کردند، گفت: مقابله با قاچاق به عزم همگانی و همکاری همه جانبه دستگاه‌ها و مردم نیاز دارد.