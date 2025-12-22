رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس از تشدید مجازات اتباع غیرمجاز و همچنین برخورد سخت‌گیرانه‌تر با قاچاقچیان انسان و کارفرمایان متخلف با تشکیل سازمان ملی مهاجرت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جزئیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، اظهار کرد: براساس مصوبات این لایحه در کمیسیون مشترک، شرایط ورود اتباع کشور‌های دیگر در قالب نیروی کار، دانشجو و سرمایه‌گذار پیش‌بینی شده و در عین حال مجازات مربوط به اتباع غیرمجاز در کشور تشدید شده است.

وی افزود: علاوه بر تشدید مجازات اتباع غیرمجاز، جریمه قاچاقچیان انسانی که این افراد را به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌کنند نیز افزایش یافته و خودروی مورد استفاده آنها مصادره خواهد شد.

جوکار تصریح کرد: همچنین کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز خارجی را به کار بگیرند و مالکان واحد‌های مسکونی که این افراد را اسکان دهند، مشمول مجازات خواهند شد.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم خاطرنشان کرد: ورود اتباع خارجی برای اشتغال در کشور صرفاً بر اساس اعلام نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد و برای حضور آنها در جامعه نیز محدودیت‌های جغرافیایی مشخصی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مهاجران خارجی که با هدف کار به کشور سفر می‌کنند، از خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی برخوردار خواهند شد که هزینه‌های آن از سوی کمیساریای عالی پناهندگان تأمین می‌شود.

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس در پایان گفت: در این لایحه برای دانشجویان و سرمایه‌گذاران شرایط متفاوتی پیش‌بینی شده و به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران، مشوق‌هایی از جمله اعطای اقامت در نظر گرفته شده است.