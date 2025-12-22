به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ عباس حقیقی نیا با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف انتظامی برای تامین نظم و امنیت و ارتقاء احساس آرامش در بین مردم، از اجرای طرح ۳ روزه امنیت محله محور با هدف مبارزه با کالای قاچاق در شهرستان تالش خبر داد.

وی افزود: در مدت اجرای این طرح ۹ رأس دام، ۵۲۲ قطعه طیور، ۲ تن و ۶۰۰ کیلوگرم چوب، ۳ هزار و ۶۹۴ عدد قرص و شربت، هزار و ۴۲۰ نخ سیگار و ۱۷۰ ثوب پوشاک که همگی قاچاق و بدون مجوز بودند کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش گفت: ۱۰ نفر از متهمان این پرونده‌ها به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی تالش در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این کشفیات را ۲۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند از مردم خواست در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.