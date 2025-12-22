پخش زنده
استاد زبان و ادبیات فارسی با اشاره به پیشینه کهن فال نیک و بد در فرهنگ ایران گفت: ایرانیان از دیرباز رخدادهای زندگی را بر پایه نشانهها و متون ادبی تفسیر میکردند و دیوان حافظ بهتدریج به مهمترین مرجع تفأل، بهویژه در شب یلدا، تبدیل شده است.
امیر اسماعیل آذر در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما با بیان اینکه مفهوم فالگیری در فرهنگ ایرانی به دو گونه فال نیک و فال بد تقسیم میشود، اظهار کرد: در باورهای کهن، برخی صداها، رخدادها و نشانهها بهعنوان آوای شوم یا فال بد تلقی میشدند و در مقابل، آوای خوش و نشانههای امیدبخش، فال نیک و نویدبخش بخت و گشایش بودند.
وی افزود: این باورها در آثار ادبیات کلاسیک فارسی بازتاب گستردهای دارد؛ چنانکه فردوسی بیش از هزار سال پیش به آواز نیک و بد اشاره میکند و شاعرانی، چون عنصری، سعدی و حافظ نیز در اشعار خود از فال، بخت و امید سخن گفتهاند.
آذر با اشاره به جایگاه فال در آیینهای ایرانی تصریح کرد: در سنتهای فرهنگی و دینی ما، گونههای مختلفی از تفأل وجود داشته است؛ از دیدن پرندگان و نشانههای سفر گرفته تا گشودن کتاب، قرآن و دیوان شاعران. این آیینها بیش از آنکه پیشگویی باشند، بیانگر نگرش مردم به امید، آینده و طلب خیر بودهاند.
این پژوهشگر ادبیات فارسی درباره پیوند دیوان حافظ با شب یلدا گفت: هرچند حافظ در زمان حیات خود دیوانی مدون نداشت، اما پس از او اشعارش گردآوری شد و بهمرور دیوان حافظ به رایجترین منبع فال در میان مردم تبدیل شد. در اشعار حافظ ابیات متعددی درباره فال نیک، امید و عبور از تاریکی به سوی نور دیده میشود.
وی تأکید کرد: اشاره حافظ به شب یلدا، نمادی از تقابل ظلمت و نور است و همین نگاه سبب شده است که مردم در بلندترین شب سال با تفأل به دیوان حافظ، در جستوجوی روشنایی، امید و آیندهای نیک باشند