به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در این مراسم گفت: در اجرای این طرح ۲۲۳ هزار دانش آموز مقطع ابتدایی، هفته‌ای ۲ بار شیر رایگان دریافت می‌کنند.

منوچهر ضیایی افزود: برای تهیه شیر‌ها با دو شرکت معتبر و مورد تایید وزارت بهداشت و آموزش و پرورش، قرار داد بسته شده است.

وی گفت: تا پایان سال تحصیلی در ۳۰ نوبت، شیر در مدارس دولتی مقطع ابتدایی توزیع می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: امسال ۱۲۰ میلیارد تومان برای تهیه و توزیع شیر در مدارس استان اختصاص یافته است.

شیر حاوی پروتئین‌های کیفیت بالاست که برای رشد و تعمیر بافت‌ها بویژه در کودکان ضروری است.

همچنین دارای ویتامین‌ها و مواد معدنی مانند A- D- B ۱۲، کلسیم و پتاسیم است که برای حفظ سلامت استخوان‌ها، دندان‌ها، پوست و سیستم عصبی بسیار مهم است.