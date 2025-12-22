به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رقابت‌های والیبال دختران در دسته ۲ کشور با حضور ۵۲ تیم در ۶ گروه برگزار شد، که اصفهان میزبان گروه ۵ این مسابقات بود.

در این گروه تیم‌های زرین تام اصفهان، اصپهان نوین آذرخش، الماس ایلام، زاگرس کرمانشاه، پرواز، ستارگان و فرمانداری بیجار حضور داشتند.

زرین تام اصفهان و اصپهان نوین آذرخش با ایستادن بر رده‌های اول و دوم این گروه راهی رقابت‌های بالاتر شدند.

مرحله بعدی این رقابت‌ها با حضور ۱۲ تیم برتر پایان دی ماه برگزار می‌شود.