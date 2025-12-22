۴۵ سارق و متهم متواری و تحت تعقیب با اعتراف به ۵۸ فقره انواع سرقت دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: مرحله دیگری از طرح دستگیری سارقان و متهمان متواری و تحت تعقیب در شهرستان اصفهان اجرا شد.

سرهنگ احمد نیکبخت افزود: مأموران در این طرح با بررسی‌های دقیق و تحقیقات گسترده میدانی موفق شدند ۴۵ سارق و متهم متواری و تحت تعقیب را شناسایی و در چند عملیات منسجم این افراد را دستگیر کنند.

وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده متهمان و سارقان، برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.