براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای صبح امروز ۸ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز دوشنبه یکم دی _ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهرهای آبادان ۱۷۴، اهواز ۱۵۴، خرمشهر ۱۷۶، شادگان ۱۵۳، کارون ۱۶۵ و ماهشهر ۱۶۰ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.
شاخص آلودگی هوا در شهرهای دشت آزادگان ۱۲۱ و هویزه ۱۱۳ بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
در مقابل این شاخص در آغاجری، امیدیه، اندیمشک، باغملک، بهبهان، دزفول، شوش، شوشتر، مسجدسلیمان، ملاثانی و هندیجان قابل قبول ارزیابی شده است.
هوا در شهرهای اندیکا، ایذه، دهدز، رامهرمز، لالی و هفتکل پاک گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.