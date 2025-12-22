پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: سیاستگذاری دولت بر حمایت از تولیدکنندگان و صنایع است
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزکرمان بیست و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جاری با ۱۱ دستور کار در حوزههای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان برگزار شد.
از جمله مسائل و مشکلات مطرح در این نشست پیرامون تامین سوخت، تسهیلات بانکی، مالیات و بدهیهای تامین اجتماعی بود که نسبت به هر واحد مورد تصمیمگیری قرار گرفت.
غلامرضا سالاری، معاون اقتصادی استاندار کرمان در این نشست تاکید کرد که حمایت از تولیدکنندگان و صنایع استان همراه با سیاستگذاریهای کلی دولت جلو برده میشود.