مدیریت به‌موقع بحران سیل در کرمان از بروز خسارت‌های جانی و گسترده جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تقدیر از عملکرد فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد: حضور به‌موقع مسئولان و هماهنگی مطلوب دستگاه‌ها در مدیریت بحران اخیر، مانع از وقوع تلفات جانی و خسارت‌های مالی گسترده در استان شد.

سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی صبح امروز، اول دی‌ماه، در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان گفت :مدیریت بحران باید به‌صورت فراگیر و با عملیات گسترده انجام شود.

وی افزود:مدیریت سوخت نیروگاه‌ها بدون مشکل انجام شد و مسدودسازی به‌موقع راه‌های آسیب‌پذیر با همکاری راهداری و پلیس راه صورت گرفت.

وی گفت :حضور مستقیم استاندار و مدیریت میدانی حادثه موجب شد کمترین آسیب را شاهد باشیم، هرچند برخی مشکلات نیز وجود داشت.

وی افزوداز مدیریت بحران کشور درخواست می‌کنیم «تنخواه اضطراری» در اختیار استان‌های درگیر قرار دهد تا امکان اقدام فوری فراهم شود و پیشنهاد می‌شود اعتباری سالیانه متناسب با میزان خسارت‌های احتمالی به استان‌ها است