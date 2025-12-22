در آیینی با حضور مسئولان استانی محمود ابراهیمی به عنوان رئیس جدید دادگستری دزفول و مسلم کرم الهی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب جدید این شهرستان معرفی شدند.

تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان دزفول

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امام جمعه دزفول در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان این شهرستان که در سالن شیخ مرتضی انصاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار شد، تغییر مدیران را امری طبیعی دانست و گفت: آیین تکریم و معارفه این تذکر را به همه مسوولان می‌دهد که دوران خدمت کوتاه است و باید از این فرصت برای خدمت به مردم استفاده شود.

حجت الاسلام مسعود بهرامپور، خدمت در نظام اسلامی را سنگین دانست و افزود: پاسخگو بودن مسوولان در مقابل مردم ضروری است.

وی با تاکید بر نقش آفرینی فعالانه مسوولان در گره گشایی از مسایل ادامه داد: کار قضایی بسیار دشوار و مسوولیتی سنگین است.

امام جمعه دزفول ضمن تجلیل از عملکرد رییس سابق دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب سابق دزفول، بری مدیران جدید در این جایگاه‌ها آزوی موفقیت کرد.

اعتماد عمومی مهمترین سرمایه دستگاه قضایی است

فرماندار ویژه دزفول نیز در این نشست، اعتماد عمومی را مهمترین سرمایه دستگاه قضایی دانست و گفت: این اعتماد ثمره عملکرد مطلوب مسوولان قضایی در این شهرستان است.

علیرضا خردمند با تجلیل از عملکرد رییس سابق دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب سابق دزفول برای ارتقای امنیت این شهرستان افزود: خدمت رسانی به مردم و ارتقای امنیت پایدار در دزفول با حضور مدیران جدید در این سمت‌ها مورد انتظار است.

وی ادامه داد: شهادت می‌دهم که دادستان سابق و رییس سابق دادگستری دزفول تمام تلاش خود را بری تامین امنیت شهرستان در دوران مسوولیت خود به کار گرفتند.

۱۳ شعبه در دادگستری دزفول طی یک سال اخیر ایجاد شد

رییس سابق دادگستری دزفول نیز در این نشست با اشاره به افتتاح ۱۳ شعبه در دادگستری دزفول در یک سال اخیر گفت: ۹ شعبه دادگاه صلح، یک شعبه دادگاه حقوقی، ۲ شعبه اجرای احکام کیفری و مدنی و یک شعبه دادگاه کیفری یک در دزفول ایجاد شد.

مصطفی آباد با بیان اینکه ایجاد ۱۳ شعبه در یک دادگستری در مدت حدود یک سال کم نظیر است، افزود: جذب ۱۲ قاضی به محاکم قضایی دزفول در جلوگیری از اطاله دادرسی نقش مهمی داشت.

وی با اشاره به تشکیل شعبه‌های صلح در شورا‌های حل اختلاف شهرستان، گفت: ۲۵۵ هیات صلح در ادارات، مجتمع‌های مسکونی، دانش آموزی، اصناف، مساجد و پایگاه‌های بسیج دزفول ایجاد شد که این اقدام موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه‌های قضایی شد.

۳۷ پرونده قصاص نفس در دزفول به رضایت ختم شد

رییس سابق دادگستری دزفول گفت: ۳۷ پرونده قصاص نفس در یک سال اخیر با نقش آفرینی بزرگان و شیوخ منطقه به رضایت ختم شد.

وی افزود: تعداد پرونده‌های منجر به صلح در شورا‌های حل اختلاف دزفول از ۲۰ درصد به ۴۲ درصد در یک سال اخیر افزایش یافت.

آباد با اشاره به اقدام‌های انجام شده در دوران مسوولیت خود به عنوان رییس دادگستری دزفول بیان کرد: تشکیل نشست ستاد پیشگیری از وقوع جرم با محوریت سرقت، سرقت مسلحانه و جرایم علیه امنیت عمومی از جمله اقدام‌های انجام شده در این مدت بود.

حوزه قضایی دزفول در استان ارتقا یافت

رییس سابق دادگستری دزفول گفت: تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی برای رفع موانع تولید، اجرایی کردن سند تحول قضایی در سطح دادگستری شهرستان و ارتقای حوزه قضایی دزفول در استان از دیگر اقدام‌های انجام شده در یک سال اخیر است.

وی ادامه داد: تشکیل نشست‌های تعاملی میان محاکم کیفری و دادسرا‌ها برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها، تشکیل کمیته رفع موانع دادرسی، ملاقات‌های مردمی و تعامل با ادارات شهرستان با حفظ استقلال قضایی از دیگر اقدام‌های قضایی انجام شده در دادگستری دزفول بوده است.

کاهش سه هزار و ۷۰۷ پرونده طی چهار سال از موجودی دادسرای دزفول

دادستان عمومی و انقلاب سابق دزفول نیز در این نشست با اشاره به حدود چهار سال مسوولیت در دادستانی این شهرستان گفت: تمام تلاش انجام شده در این مدت برای امنیت، آسایش و ارتقای سطح دادسرای دزفول بود.

مهدی آماده افزود: ۱۲ هزار و ۹۲۸ پرونده چهار سال پیش در دادسرای دزفول وجود داشت که سه هزار و ۷۰۷ پرونده از این تعداد، کاهش یافت.

وی ادامه داد: سالانه حدود ۸۰۰ پرونده از مجموعه دادسرای دزفول در چهار سال اخیر خارج شده است که این موضوع در رفع اطاله دادرسی نقش موثری داشت.

دادستان عمومی و انقلاب سابق دزفول گفت: انجام ۲ هزار و ۱۶۹ بازدید از زندان دزفول، رفع تصرف از ۱۳۷ هکتار اراضی ملی، قلع و قمع و جلوگیری از تغییر کاربری ۱۱۵ هکتار، رفع تصرف از ۱۴۵ هکتار حریم و بستر رودخانه از جمله مهمترین اقدام‌های انجام شده در چهار سال اخیر است.

وی افزود: تذکر‌ها و اخطار‌های متعددی پیرامون ترک فعل مجموعه‌های اداری در سرفصل‌های محیط زیست و سلامت عمومی، ایمنی راه‌ها، ایمن سازی ساختمان‌ها و معابر شهری و رعایت استاندارد‌ها در این مدت داده شده که برخی موارد هم اکنون در حال پیگیری قضایی در سطح استان است.

گلریزان ۳۷۰ میلیارد ریال برای کمک به زندانیان دزفول

آماده، برگزاری ملاقات‌های عمومی و میز‌های خدمت دادسرا در مدت چهار ساله را بی‌نظیر دانست و گفت: انجمن حمایت از زندانیان دزفول با ۵۰۰ خانواده زیرپوشش، سه گلریزان برای کمک به خانواده زندانیان برگزار کرد که درمجموع ۳۷۰ میلیارد ریال در این آیین‌ها جمع آوری شد.

وی افزود: ۱۲۰ میلیارد ریال کمک به خانواده زندانیان، ۸۰ میلیارد ریال برای تهیه بسته‌های معیشتی و تحصیلی و ۱۵ سری جهیزیه برای خانواده‌های زندانیان هزینه شد.

۸۷ زندانی جرایم غیرعمد در دزفول آزاد شد

دادستان عمومی و انقلاب سابق دزفول گفت: ۸۷ نفر از جرایم غیرعمد ندامتگاه دزفول با همکاری خیران آزاد شد که برای آزادی این زندانیان ۶۵ میلیارد ریال هزینه شد.

وی افزود: شهرستان دزفول از نظر مساحت و جمعیت با برخی استان‌ها برابر است و مقایسه دزفول با سایر شهرستان‌های خوزستان نیاز به بازنگری دارد.

آماده با بیان اینکه امکانات اداری، کادر قضایی و اداری دزفول متناسب با جایگاه دزفول باید ارتقا یابد، اظهارکرد: قضات خوب، به نام و باسابقه‌ای در دزفول وجود دارد که توان گرفتن مسوولیت قضایی را در استان دارند.

پاسخگویی و شفافیت در پرونده‌های کثیرالشاکی دزفول مورد تاکید است

رییس جدید دادگستری دزفول نیز در این آیین اعتماد عمومی را مهمترین سرمایه دستگاه قضایی دانست و گفت: ارتقای اعتماد عمومی دستگاه قضایی جز با شفافیت، سلامت، حضور مستمر در بین مردم و پاسخگویی ایجاد نمی‌شود.

محمود ابراهیمی، روح اصلی سند تحول قضایی را خدمت به مردم و ارتقای عدالت دانست و افزود: پاسخگویی و شفافیت به ویژه در پرونده‌های کثیرالشاکی و مهم مورد تاکید است.

وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش اطاله دادرسی و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها از دیگر اولویت‌ها در دوران مسوولیت جدید است.

برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت در فضای مجازی و حقیقی در دستور کار است

دادستان جدید عمومی و انقلاب دزفول نیز در این آیین، خدمت به مردم دزفول را توفیقی بزرگ دانست و گفت: تمام تلاش دادستانی دزفول در دوران مسوولیت جدید ارتقای خدمت به مردم است.

مسلم کرم الهی قانونمند بودن در همه زمینه‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: همه مسوولان و دستگاه‌های شهرستان مکلف به رعایت قانون در همه ارکان هستند.

وی ادامه داد: دستگاه عدلیه از همه اشخاصی که در چارچوب قانون حرکت کنند با تمام توان حمایت و درمقابل قانون گریزان بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد می‌کند.

دادستان جدید عمومی و انقلاب دزفول تکریم و برخورد انسانی و دینی با ارباب رجوع را از دیگر اولویت‌های دادستانی دزفول عنوان و بیان کرد: تکریم مراجعه کنندگان منافاتی با برخورد قاطع با متخلفان و قانون شکنان نیست.

وی با بیان اینکه صیانت از حقوق عامه یکی از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است، افزود: اجرای بخش عمده حقوق عمومی به عهده دستگاه‌های اجرایی و تضمین اجرای این حقوق با دستگاه قضایی است.

کرم الهی تاکید کرد: دستگاه قضایی به طور قطع با ترک فعل دستگاه‌ها در احقاق حقوق مردم برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: برخورد قاطع، قانونی و تاثیرگذار با مخلان نظم و امنیت در فضای مجازی و حقیقی، برخورد با جرایم خشن و حاملان سلاح غیرمجاز از اولویت‌های دادستان دزفول در دوران جدید است.

دادستان جدید عمومی و انقلاب دزفول گفت: ارتقای امنیت پایدار در دزفول مورد تاکید است و دستگاه قضایی در دزفول اجازه اخلال در امنیت عمومی را نخواهد داد و با هنجارشکنان بدون اغماض برخورد می‌شود.

وی افزود: حفظ استقلال قضایی و تعامل با شورای تامین دزفول برای ارتقای خدمت به مردم مورد تاکید دستگاه قضایی است.

مصطفی آباد از مردادماه سال ۱۴۰۳ مسوولیت ریاست دادگستری دزفول و مهدی آماده نیز از آبان ۱۴۰۰ مسوولیت دادستانی عمومی و انقلاب این شهرستان را به عهده داشتند.

مصطفی آباد پس از سال‌ها کار قضایی و داشتن مسوولیت‌های مختلف قضایی در شهرستان‌های مختلف به بازنشستگی نائل شد.