به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، سرپرست انتظامی رفسنجان گفت: به منظور انتظام بخشی ترافیکی و برخورد با رفتار‌های هنجارشکن، پلیس راهور در آذرماه، ۴۸۴ دستگاه خودرو و ۱۷۲ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آن‌ها مرتکب تخلفات حادثه ساز شده بودند توقیف و ۲۶۹۵۱ دستگاه وسیله نقلیه دیگر هم به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات اعمال قانون و همچنین ۷ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز ضبط شد.

سرپرست انتظامی رفسنجان با اشاره به راه اندازی سامانه هوشمند و دوربین‌های ثبت تخلف کنترل سرعت در رفسنجان از ابتدای آذرماه افزود: این سامانه به صورت هوشمند میانگین سرعت متوسط در معابر، بین دو دوربین و همچنین تجاوز از سرعت ۶۰ کیلومتر را محاسبه و خودرو‌های متخلف را به صورت هوشمند اعمال قانون خواهد کرد.