



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری تشریح برنامه‌ها و عملکرد ستاد راهبری حفظ قرآن کشور با حضور محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر این ستاد، در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.



بحرالعلوم در این نشست با تأکید بر ضرورت شفافیت در مدیریت قرآنی کشور گفت: شفاف‌سازی در این حوزه یک نیاز جدی است. او توضیح داد که ستاد حفظ قرآن محدود به چند نفر در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست، بلکه مجموعه‌ای گسترده از فعالان جهادی قرآنی در دستگاه‌های مختلف و ستادهای مردمی را شامل می‌شود.



وی با اشاره به ابلاغ ساختار جدید ستاد در مردادماه امسال افزود: این ساختار از هشتم مرداد اجرایی شده و چهار قرارگاه اصلی در آن تعریف شده است؛ قرارگاه فرهنگیان و دانش‌آموزان، قرارگاه نیروهای نظامی و انتظامی، قرارگاه فعالیت‌های مردمی و قرارگاه دانشگاهیان.



بحرالعلوم ادامه داد: ستاد اکنون در مرحله تدوین آیین‌نامه‌های این قرارگاه‌هاست. سه کارگروه طرح و برنامه، نظارت و محتوایی در ستاد فعال هستند و کارگروه رسانه و گفتمان‌سازی نیز به‌زودی آغاز به کار خواهد کرد.



او مأموریت ویژه ستاد را تدوین نقشه راه ملی حفظ قرآن دانست و گفت: طی هفت ماه گذشته تلاش شده همزمان با اقدامات اجرایی، برنامه‌ریزی کلان نیز انجام شود. به درخواست رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، تدوین نقشه راه ستاد عالی قرآن نیز به این مجموعه سپرده شده تا برای ارائه به مقام معظم رهبری آماده شود.



بحرالعلوم در پایان با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کشور گفت: گروهی از اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه مدیریت برای همکاری دعوت شده‌اند و امیدواریم نتیجه این جلسات کارشناسی طی دو ماه آینده آماده ارائه باشد.



تربیت ۱۰ میلیون حافظ؛ هدف قطعی برنامه هفتم در ادامه نشست، محمدحسین فدوی، مدیر کارگروه طرح و برنامه ستاد راهبردی حفظ قرآن و مدیرکل ارتباطات و هماهنگی امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اهداف قرآنی برنامه هفتم گفت: تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن از اهداف اصلی این برنامه و مورد تأکید مقام معظم رهبری است و باید با دقت و بدون انحراف دنبال شود.



او درباره اعتبارات قرآنی سال جاری توضیح داد: در قانون بودجه امسال حدود ۹۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها برای تحقق سنجه‌های قرآنی پیش‌بینی شده که تاکنون نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.



فدوی افزود: از این مبلغ، ۱۰۷ میلیارد تومان به حوزه حفظ قرآن اختصاص دارد که ۴۰ میلیارد تومان آن سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سایر دستگاه‌ها نیز سهم خود را دریافت می‌کنند.

او با اشاره به چالش‌های تخصیص اعتبارات گفت: تاکنون وزارت آموزش‌وپرورش از این محل اعتباری دریافت نکرده است. این اعتبارات تنها نقش حمایتی دارند و جایگزین وظایف اصلی دستگاه‌ها نیستند. همچنین هزینه‌کرد خارج از چارچوب برنامه هفتم ممنوع است.



فدوی درباره برآورد هزینه‌ها برای سال آینده گفت: سرانه تربیت هر حافظ در مجموعه‌های مردمی حدود ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان و در مجموعه‌های دولتی حدود ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. بر همین اساس، پیشنهاد ما پرداخت یارانه دو میلیون تومانی برای هر حافظ است.



او تأکید کرد: برای تحقق کامل اهداف برنامه هفتم، حدود سه همت اعتبار لازم است که باید به‌صورت شفاف در بودجه سالانه لحاظ شود.



«حافظ شو»؛ بستر ملی شناسایی حافظان قرآن مرتضی خدمتکار، مسئول کارگروه نظارت و ارزیابی ستاد راهبردی حفظ قرآن، در ادامه نشست گفت: بر اساس تقسیم کار ملی، دستگاه‌ها موظف به تربیت دو میلیون حافظ جزء قرآن هستند که سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۰۰ هزار نفر است.



او توضیح داد: این مأموریت در وزارت ارشاد از دو مسیر دنبال می‌شود؛ نخست از طریق حدود دو هزار مؤسسه قرآنی فعال و دوم از طریق کانون‌های فرهنگی هنری مساجد.



خدمتکار افزود: از مجموع ۱۰۰ هزار حافظ، ۷۰ هزار نفر از طریق مؤسسات قرآنی و ۳۰ هزار نفر از طریق کانون‌های مساجد تربیت خواهند شد. ستادهای استانی نیز فعال شده‌اند و روند اجرا به‌طور مستمر رصد می‌شود.



او درباره مأموریت‌های پشتیبانی ستاد گفت: علاوه بر اجرای برنامه‌ها، بسترسازی برای تحقق اهداف نیز در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال، برنامه‌های حمایتی و تعیین سرانه‌ها وارد مرحله اجرا شود.