به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: در پی مراجعه شهروندی به پلیس فتا و شکایتی مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغی معادل ۷۰ میلیارد ریال از کیف پول دیجیتال وی، بلافاصله پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان سایبری پلیس فتا استان قرار گرفت.

سردارحسین بساطی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد، متهم با وعده سه برابر کردن سرمایه شاکی در بازار‌های مالی اعتمادش را جلب و پس از دسترسی به اطلاعات کیف پول دیجیتال وی، تمام موجودی مالباخته را به سرقت برده است.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس فتا با بهره‌گیری از توان تخصصی و تلاش شبانه‌روزی، موفق شدند متهم را در مدت زمان کوتاهی شناسایی و دستگیر کنند.

سردار بساطی از شهروندان خواست: در سرمایه‌گذاری‌های اینترنتی و بازار‌های مالی فریب وعده‌های غیرواقعی را نخورند و برای پیشگیری از کلاهبرداری و سرقت اموال، اطلاعات بانکی و رمز ارزی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.