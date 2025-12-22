فرمانده انتظامي شهرستان کرمان از دستگيري دو سارق باغات در کمتر از 12 ساعت و کشف 5 فقره سرقت با سرعت عمل ماموران بخش شهداد خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "نجفي" در تشريح اين خبر اظهار داشت: در پي چندين فقره سرقت از باغات بخش شهداد شناسايي و دستگير سارق يا سارقان در دستور ماموران قرار گرفت.

وي افزود:در اين راستا مأموران با انجام اقدامات پليسي موفق شدند دو سارق را در کمتر از 12 ساعت دستگير و در بازرسي از مخفيگاه آنها 200 کيلو ميوه سرقتي را نيز کشف کنند.

وي با تاکيد بر همکاري مردم با پليس افزود:متهمان تا کنون به 5 فقره سرقت اعتراف و جهت سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي شدند.