به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ"عباس احمدپور"گفت: با اقدامات شبانه روزي واحدهاي انتظامي اين فرماندهي و برخورد با سارقان و مجرمين، طي ماه گذشته38 سارق دستگير و 118 فقره انواع سرقت کشف و يک گروگان 16 ساله نيز از دست آدم ربايان آزاد شد.

وي با بيان اينکه در اين مدت با تلاش ماموران پليس مبارزه با موادمخدر در سرماي شديد ايستگاه هاي بازرسي جاده اي بيش از 180کيلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد،تصريح کرد: در اين طرح ها 65معتاد متجاهر و 9 قاچاقچي و 37 خرده فروش موادمخدر نيز دستگير شدند.

فرمانده انتظامي بم با اشاره به کشف5 خودرو و 9 موتورسيکلت سرقتي اظهار داشت: در راستاي برخورد با قاچاق سوخت نيز بيش از 74هزار ليتر سوخت قاچاق از خودروهاي سواري و سنگين کشف و 11 قاچاقچي سوخت دستگير و 21 خودروي سبک و سنگين توقيف شد.

