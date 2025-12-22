بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمد فرید سپری در بوشهر با اشاره به اینکه ایران در حوزه تولید سبزی و صیفی به خودکفایی رسیده است، گفت: سالانه حدود ۱۰۷ هزار هکتار سطح زیرکشت گوجهفرنگی در کشور وجود دارد که منجر به تولید نزدیک به ۵.۹ میلیون تن محصول میشود.
وی با اشاره به جایگاه استان بوشهر در الگوی تولید کشور، اظهار کرد: کشتهای استمرار و زمستانه از مهمترین اولویتهای بخش کشاورزی است و استان بوشهر به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، نقش تعیینکنندهای در تأمین بیش از دو ماه مصرف داخلی کشور در زمینه گوجهفرنگی دارد. پس از تولیدات پاییزی استانهای سردسیر و معتدل، بازار کشور به تولیدات بوشهر وابسته میشود و پس از آن استانهایی نظیر هرمزگان و دیگر استانهای جنوبی وارد چرخه تولید میشوند.
مدیرکل دفتر امور سبزیها و گیاهان جالیزی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به خسارتهای اخیر حوادث طبیعی، افزود: در پی طوفان و سیلابهای اخیر، در منطقه بردخون شهرستان دیر حدود ۵۰۰ هکتار از مزارع گوجهفرنگی در مرحله چین دوم با ۶۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت مواجه شدهاند. همچنین در منطقه باغان شهرستان دشتی نیز حدود ۵۰۰ هکتار از مزارع به دلیل تخریب راههای دسترسی و افزایش دما دچار خسارت شدهاند.
وی ادامه داد: همکاران ما در حال پایش دقیق میزان خسارت هستند و امیدواریم بخشی از خسارات از طریق بیمه محصولات کشاورزی جبران شود و سایر حمایتها نیز با همکاری مدیریت بحران استان و وزارت جهادکشاورزی در دستور کار قرار گیرد.
سپری همچنین به برآوردهای اولیه خسارات کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت: طبق گزارشهای ملی، در برخی استانهای جنوبی از جمله فارس، جنوب کرمان و هرمزگان، میزان خسارتهای ناشی از حوادث اخیر در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد اولیه شده است.
وی با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی، عنوان کرد: در حوزه سبزی و صیفی سالانه حدود ۴.۳ میلیون تن صادرات انجام میشود که بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه دارد و استان بوشهر بهتنهایی سالانه بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تن گوجهفرنگی به ارزش حدود ۱۹۰ میلیون دلار صادر میکند.
مدیرکل دفتر امور سبزیها و گیاهان جالیزی وزارت جهادکشاورزی گفت: برنامه وزارت جهادکشاورزی بهدنبال حرکت به سمت کشتهای صادرات محور با بازار هدف مشخص است تا از توقفهای ناگهانی صادرات در شرایط بحرانی جلوگیری شود و تراز تجاری بخش کشاورزی حفظ شود.
سپری با اشاره به پیشبینی تولید امسال گوجهفرنگی در استان بوشهر گفت: بیش از ۱۰ هزار هکتار گوجهفرنگی در استان کشت شده و پیشبینی میشود میزان تولید خارج از فصل به حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن برسد که نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار داخلی کشور ایفا خواهد کرد.