۱۲ هزار میلیارد تومان خسارت حوادث اخیر به بخش کشاورزی

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهادکشاورزی با بیان این‌که در حال برآورد خسارت حوادث اخیر هستیم، گفت: بر اساس برآورد‌های اولیه، خسارت سیل، طوفان، تگرک و ... به بخش کشاورزی در نواحی جنوبی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.