فرمانده انتظامي شهرستان جيرفت، تکريم شهروندان را از اولويت هاي پليس و اين امر را زمينه ساز اعتماد عمومي برشمرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "فيروزبخت" در نشست تعاملي با قضات دادسراي جيرفت با حضور روساي کلانتري ها و پليس هاي تخصصي اظهار داشت: تعامل دو سويه انتظامي و دستگاه قضايي ضمن اينکه باعث افزايش نظم و امنيت مي‌شود موجب ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان نيز خواهد شد.

فرمانده انتظامي جيرفت با اشاره به اجراي طرح هاي محله محور در شهرستان افزود: اجراي اين طرح ها بدون حمايت و پشتيباني دستگاه قضايي امکان پذير نيست و موفقيت پليس با پشتيباني و حمايت دستگاه قضايي معنا پيدا مي کند.

دادستان جيرفت نيز ضمن قدرداني از زحمات پليس در برقراري نظم و امنيت و اجراي به موقع دستورات قضايي گفت: همکاري مستمر پليس و دستگاه قضايي باعث حفظ حاکميت و برقراري امنيت پايدار مي‌شود و در اين راه دستگاه قضايي برابر مقررات حامي پليس است.

