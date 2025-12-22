در بازدید امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش از توان رزم یگان‌ها و تیپ‌های متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش، چندین فروند بالگرد بازآماده شده به توان رزم هوانیروز ارتش ملحق شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش که برای بازدید از آمادگی و توان رزم یگان‌ها و ناوگان بالگردی به غرب کشور رفته بود با حضور در یکی از بالگرد‌های ساخته شده در پرواز آزمایشی این بالگرد حضور داشت.

این بالگرد‌ها مجهز به موشک ضد زره شفق با توان انهدام زره‌هی‌های دشمن در فاصله ۲۰ کیلومتری و کروز هواپایه حیدر با توان انهدام دقیق اهداف دوربرد دشمن تا ۲۰۰ کیلومتر فاصله هستند.