به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، مراسم گرامیداشت شب یلدا شامگاه گذشته با حضور جمعی از خانواده‌های ایرانی مقیم مصر، شماری از استادان مصری زبان و ادبیات فارسی و دانشجویان مصری زبان فارسی، در اقامتگاه سفیر ایران در قاهره برگزار شد.

این مراسم با پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. در ادامه مجتبی فردوسی‌پور سفیر ایران در مصر با خوش‌آمدگویی به مهمانان، در سخنانی به جایگاه شب یلدا در فرهنگ و تمدن ایرانی و اهمیت آن به‌عنوان نمادی از پیوند‌های خانوادگی، امید و نور در فرهنگ پارسی پرداخت.

رایزن فرهنگی ایران در قاهره نیز با اشاره به پیشینه فرهنگی شب یلدا، به قرائت اشعاری از دیوان حافظ پرداخت.

برخی از مهمانان مصری که عمدتاً از استادان دانشگاه یا دانشجویان مصری زبان فارسی بودند نیز با قرائت اشعاری از حافظ، و تبریک این شب به ایرانیان در این برنامه فرهنگی مشارکت کردند.