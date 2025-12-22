امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

ماهواره های سنجشی ابزاری راهبردی در مدیریت منابع

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱- ۱۶:۰۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
شور و اشتیاق خرید در آستانه شب یلدا ۱۴۰۴
شور و اشتیاق خرید در آستانه شب یلدا ۱۴۰۴
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
قانون تجارت مرزی، از مصوبه تا عمل
قانون تجارت مرزی، از مصوبه تا عمل
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
مراقب ویروس آنفلوانزا باشیم
مراقب ویروس آنفلوانزا باشیم
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
۱۴۰۴-۰۹-۳۰
خبرهای مرتبط

نسل جدید ماهواره‌های بومی متناسب با نیاز کشور

پایش مزارع کشور با ماهواره

تحول در مدیریت منابع طبیعی با کمک ماهواره‌های بومی

برچسب ها: پرتاب ماهواره ، ماهواره ایرانی ، دانش فضایی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 