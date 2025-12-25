نتایج مطالعات نشان می‌دهد که مواد غذایی مصرفی تاثیر بسزایی بر روی اضطراب اجتماعی دارد، مصرف چندین خوراکی به کنترل و درمان کم رویی کمک بسیاری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رژیم غذایی علاوه بر سلامت جسم بر سلامت روانی افراد هم تاثیرگذار است. پژوهشگران طی مطالعات خود دریافتند که بین استفاده از غذا‌های تخمیری و اضطراب اجتماعی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد، یعنی افرادی که مقدار بیشتری از این خوراکی‌ها می‌خورند، علایم کمتری از اضطراب اجتماعی دارند.

اضطراب اجتماعی چیست؟

طبق مطالعات انجام شده، اضطراب اجتماعی یک نوع ترس مداوم از شرایط اجتماعی است و یکی از رایج‌ترین اختلالات اضطراب می‌باشد. خانم‌ها دو برابر احتمال بیشتر برای رنج بردن از این نوع اختلال را دارند که می‌تواند در شغل، مدرسه و روابط آن‌ها مشکل ایجاد کند و نیاز به تراپی شناختی رفتاری دارد.

اگر از انجام فعالیت‌های روزانه مثل رفتن به مغازه‌ها یا صحبت کردن پشت تلفن وحشت دارید، احتمالا دچار یک نوع اضطراب اجتماعی هستید. اضطراب اجتماعی در کار، تحصیل و روابط اجتماعی اختلال ایجاد می‌کند و درمان آن با رفتار درمانی شناختی یا دارو‌های ضد افسردگی همراه است.

چگونگی تاثیر مواد غذایی بر روی اضطراب اجتماعی

تحقیقات جدید در ژورنال‌های روانشناسی بر این عقیده است که غذا‌های مخمری مثل ماست پروبیوتیک و شکلات تلخ، شیر سویا، کلم ترش، ترشی‌ها می‌تواند به درمان خجالت و کم رویی شدید کمک کند.

در این مورد تحقیقات زیادی انجام شده که در یکی از آن‌ها ۷۱۰ شرکت کننده به مجموعه سوالات طرح شده‌ای برای ارزیابی شخصیت‌ها و سبک زندگی شان پاسخ دادند که این سوالات شامل غذا‌های مخمری که در ۳۰ روز گذشته مصرف کرده بودند هم می‌شد.

مصرف شکلات

افرادی که غذا‌های مخمری حاوی پروبیوتیک غنی می‌خوردند، علائم کمتری از اضطراب اجتماعی داشتند. مطالعات قبلی بر روی حیوانات نشان داده‌اند که پروبیوتیک‌ها سطح GABA را افزایش می‌دهند؛ GABA یک ناقل عصبی است که کار دارو‌های ضد اضطراب شبیه بنزودیازپین‌ها از قبیل دیازپام را تقلید می‌کند.

محققان گزارش کردند که احتمالا پروبیوتیک‌های (باکتری دوست داشتنی) موجود در غذا‌های مخمری، محیط داخل معده و روده را تغییر می‌دهد و در روند اضطراب اجتماعی اثر می‌گذارد.

درمان کم رویی

محققان به این نتیجه رسیده‌اند که خوردن چنین غذا هایی، بدن را تشویق می‌کند که انتقال دهنده‌های عصبی را برای کاهش اضطراب، افزایش دهد و پیشنهاد کردند که مصرف غذا‌های مخمری که حاوی پروبیوتیک هستند، احتمال بیشتری برای کاهش اضطراب اجتماعی دارند.