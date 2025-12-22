به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی در جلسه پایش ستادی که با حضور مدیران و کارشناسان حوزه بهداشت استان و شهرستان دشت آزادگان، با قدردانی از زحمات همکاران در این منطقه مرزی، بر ضرورت تحول در نگرش مدیریتی و ارتقای همه‌جانبه شاخص‌های سلامت تأکید کرد.

وی اظهار داشت: نگاه ما به مقوله سلامت باید کاملاً علمی، فراجناحی و فراقبیله‌ای باشد. ما امانتدار سلامتی مردم هستیم و باید با استفاده از روش‌های نوین مدیریتی و برنامه‌ریزی دقیق، این امانت را به بهترین شکل حفظ کنیم. وی انتظار خود را برای خروج از مدیریت سنتی و استقرار مدیریت دانش‌بنیان در دشت آزادگان اعلام کرد.

دکتر شریفی با اشاره به بازدید‌های میدانی اخیر از مراکز عرضه سوخت و اماکن عمومی در مسیر‌های مواصلاتی، وضعیت سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها و امکانات بهداشتی این اماکن را بسیار نامطلوب توصیف کرد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان بر رعایت دقیق زنجیره سرمایی واکسن‌ها به عنوان یک اصل غیرقابل اغماض تأکید کرد و گفت: هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه، سرمایه‌گذاری عظیم در طرح واکسیناسیون را بی‌اثر می‌کند، همچنین، مدیریت پیشگیرانه بیماری‌هایی مانند سل، سالک و حیوان‌گزیدگی مورد تأکید قرار گرفت. وی خواستار تسریع در ساماندهی کانون‌های بیماری، آموزش عمومی و تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی برای مهار این بیماری‌ها شد.

سلامت مادر و کودک؛ اولویت اصلی و نیازمند دقت بیشتر

معاون بهداشت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به بهبود نسبی برخی شاخص‌ها مانند مراقبت‌های پیش از بارداری و نوجوانان، بر لزوم پیشگیری از تولد موالید با وزن کم تأکید ویژه کرد و از مدیران خواست تا با بررسی دقیق ریشه‌های این مسئله و انجام مداخلات هدفمند، از بروز این موارد پیشگیری کنند. همچنین، مراقبت مؤثر از بیماران مبتلا به فشارخون و دیابت توسط تیم‌های سلامت، از دیگر موضوعاتی بود که بر انجام کمّی و کیفی آن تأکید شد.

ارزیابی عملکرد و مدیریت نیروی انسانی بر مبنای شایستگی

دکتر شریفی عملکردگرایی و شایسته‌سالاری را پایه اصلی مدیریت نیروی انسانی دانست و بر لزوم طراحی نظام گزارش‌دهی استاندارد و تحلیل ماهیانه عملکرد همه واحد‌ها تأکید کرد و افزود: مدیران باید بر اساس برنامه و شاخص‌های روشن، پیشرفت کار را رصد کنند. پوشش جمعیت تحت خدمت و کیفیت ارائه خدمات، معیار‌های اصلی ارزیابی هستند.

وی در ادامه به وضعیت تغذیه و وزن در شهرستان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه شاخص لاغری در دشت آزادگان روند بهبود دارد، اما در مقابل، شاخص چاقی و اضافه وزن متأسفانه روندی افزایشی نشان می‌دهد که نیازمند مداخله جدی است.

معاون بهداشت دانشگاه، افزایش مشاوره‌های تغذیه توسط کارشناسان در مراکز خدمات جامع سلامت و همچنین همکاری با اداره ورزش و جوانان برای فراهم آوردن زمینه‌های افزایش فعالیت بدنی شهروندان را از جمله راهکار‌های ضروری برشمرد.

تأمین اعتبار برای خرید دستگاه سنجش هموگلوبین‌ای‌وان‌سی (HbA۱c) یکی دیگر از چالش‌های اصلی در مدیریت بیماری دیابت در این منطقه بود که دکتر شریفی در این باره اعلام کرد: اعتبار مورد نیاز برای خرید این دستگاه برای شهرستان دشت آزادگان اختصاص یافت.

تأکید بر اجرای طرح ملی وارنیش فلوراید در مدارس

معاون بهداشت دانشگاه همچنین بر ضرورت تداوم و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه به ویژه اجرای کامل طرح وارنیش فلوراید برای کودکان تأکید کرد.

در پایان دکتر شریفی با قدردانی مجدد از فداکاری همکاران بهداشتی در خط‌مقدم خدمت‌رسانی، از همه مسئولان خواست تا با همدلی، برنامه‌ریزی و نظارت مؤثر، گام‌های بلند و مؤثری برای ارتقای سلامت مردم شریف دشت آزادگان بردارند و این امانت الهی را به بهترین شکل ممکن پاسداری کنند.