رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان گفت: وضعیت آنفلوآنزای فصلی در استان تحت کنترل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،دکتر امیری با اشاره به شیوع فصلی آنفلوآنزا در کشور افزود: این روزها در برخی استانهای کشور و استانهای همجوار، شاهد شیوع فصلی بیماری آنفلوآنزا هستیم، اما خوشبختانه استان لرستان در مقایسه با استانهای همجوار، وضعیت بهتری دارد.
وی با بیان اینکه این وضعیت نتیجه هماهنگیها و برنامهریزیهای انجامشده است افزود: بر اساس آمارهای موجود، دانشگاه علوم پزشکی لرستان از نظر امکانات درمانی و اقدامات پیشگیرانه در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و آمادگی کامل برای مدیریت بیماری وجود دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکید کرد: در حال حاضر هیچگونه کمبود دارو و تجهیزات درمانی در سطح استان وجود ندارد و خوشبختانه تاکنون هیچ مورد فوتی ناشی از آنفلوآنزا در استان گزارش نشده است.
امیری با توصیه به مردم برای حفظ آرامش، گفت: هماستانیهای عزیز نگران نباشند، اما رعایت نکات بهداشتی و پیشگیرانه ضروری است. این بیماری عمدتاً از طریق تماس نزدیک و ذرات ریز تنفسی در فضاهای بسته منتقل میشود و رعایت اصول بهداشتی میتواند نقش مؤثری در پیشگیری داشته باشد.
وی شستوشوی مداوم دستها را از مهمترین راههای پیشگیری عنوان کرد و افزود: بهویژه در خانوادههایی که کودکان خردسال دارند، لازم است آموزشهای لازم داده شود و از استفاده مشترک از وسایل شخصی جلوگیری شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به رعایت پروتکلها در مدارس گفت: رعایت فاصله اجتماعی حداقل یکونیم متر در مدارس ضروری است و از خانوادهها درخواست میکنیم در صورت بروز علائم بیماری در فرزندان، از حضور آنها در مدرسه جلوگیری کنند، چرا که این موضوع میتواند موجب گسترش بیماری شود.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود به آمار بیماریابی اشاره کرد و گفت: از ابتدای فصل تاکنون، حدود ۵۷ هزار نفر وارد برنامه ارزیابی و بیماریابی شدهاند که نزدیک به یکسوم این موارد مثبت بوده و بخش عمده آنها مربوط به آنفلوآنزای نوع A است.
وی افزود: برخی از مبتلایان علائم شدیدتری داشتهاند و مواردی نیز نیازمند بستری بودهاند که خدمات درمانی لازم برای آنها ارائه شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پایان تأکید کرد: بیماری آنفلوآنزا در استان لرستان تحت کنترل است و جای نگرانی نیست.