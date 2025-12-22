پخش زنده
برنامه «تهران ۲۰» امشب با محور مقابله با ماینرهای غیرمجاز، سرمایهگذاری در انرژیهای خورشیدی و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی از شبکه تهران پخش میشود و همزمان شبکه نمایش فیلم سینمایی «سرب» به کارگردانی مسعود کیمیایی را نیز در جدول پخش خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «تهران ۲۰» امشب با محور بررسی برخورد با ماینرهای غیرمجاز، سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی و نظارت بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی از شبکه تهران پخش میشود.
در بخش نخست این برنامه، اکبر حسنبکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، به تشریح اقدامات انجامشده برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و ضرورت توسعه سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی خواهد پرداخت. در ادامه نیز یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، بهصورت تلفنی درباره نظارت بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی و نحوه برخورد با متخلفان بهویژه در آستانه شب یلدا توضیح میدهد.
فیلم سینمایی «سرب»
همچنین شبکه نمایش در ادامه پخش آثار شاخص سینمای ایران، فیلم سینمایی «سرب» به نویسندگی و کارگردانی مسعود کیمیایی را سهشنبه دوم دیماه ساعت ۱۹ روی آنتن میبرد.
این فیلم که محصول سال ۱۳۶۶ است، از آثار ماندگار سینمای ایران بهشمار میرود و داستان زندگی یک زوج جوان یهودی ایرانی را در اواخر دهه ۲۰ روایت میکند که در جریان تلاش برای مهاجرت، با وقایعی تلخ و پرحادثه روبهرو میشوند.
در فیلم «سرب» بازیگرانی، چون هادی اسلامی، امین تارخ، فریماه فرجامی، فتحعلی اویسی، جمشید مشایخی و غلامحسین لطفی نقشآفرینی کردهاند.
این اثر در هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر نامزد چند جایزه شد و موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری و بهترین چهرهپردازی گردید.
بازپخش «سرب» روز چهارشنبه در ساعتهای ۳ و ۱۱ صبح خواهد بود