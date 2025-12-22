وی وضع نابسامان فعلی در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل را نتیجه «جزیره‌ای عمل کردن» شهر‌ها و دستگاه‌ها دانست و گفت: سامانه حمل‌ونقل تهران کار خودش را انجام می‌دهد، اسلامشهر برای خودش کار می‌کند و سایر شهر‌ها نیز به طور جداگانه عمل می‌کنند. این در حالی است که حدود یک و نیم میلیون تردد روزانه بین تهران و شهر‌های اطراف وجود دارد.

استاندار تهران اصلاح «نظام حکمرانی» را اولین و ضروری‌ترین گام برای حل مشکلات تهران برشمرد و افزود: وقتی حاکمیت تصمیم می‌گیرد، همه ملزم به رعایت هستند. با تعارف، کار پیش نمی‌رود.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنانش از تاسیس «شرکت حمل‌ونقل ریلی استان تهران» با مشارکت شهرداری‌ها خبر داد و گفت: خوشبختانه ابلاغ دولت را گرفتیم و این شرکت با ۴۹ درصد سهم دولت و ۵۱ درصد سهم بخش غیردولتی – که بیشتر شهرداری‌ها هستند – به زودی تاسیس می‌شود.

وی از شهرداران خواست تا با تصویب مصوبه لازم در شورا‌های شهر، زمینه حضور و مشارکت در این شرکت را فراهم کنند.

وی با اشاره به طرح‌های ریلی در استان، از جمله توسعه خطوط قطار شهری که از ۱۲ شهرستان عبور می‌کند، گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و همکاری شهرداران، طرح‌های نیمه‌تمام مانند ایستگاه‌ها و سکو‌ها در حال تکمیل است و قول می‌دهیم تا دهه فجر به نتایج خوبی برسد.

معتمدیان همچنین به اقدامات کوتاه‌مدت مانند تعمیرات و اضافه شدن واگن‌های جدید به ناوگان ریلی اشاره کرد و افزود: دولت عزم جدی برای بهبود حمل‌ونقل عمومی دارد، زیرا ۷۴ درصد حمل‌ونقل در سطح استان با خودرو‌های شخصی انجام می‌شود که هم مصرف سوخت بالا و هم آلودگی زیادی ایجاد می‌کند.

وی توسعه حمل‌ونقل ریلی را راهکاری منطقی و کم‌هزینه در مقایسه با احداث مترو دانست و گفت: هر کیلومتر مترو حدود پنج هزار میلیارد تومان هزینه دارد، در حالی که همین میزان برای ریلی حداکثر صد میلیارد تومان است. باید از ظرفیت موجود شبکه ریلی حداکثر استفاده را ببریم.

استاندار تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان، از نصب نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، مساجد و چاه‌های آب خبر داد و گفت: اقبال مردم به این حوزه خوب بوده و پروژه‌های بزرگ مقیاسی نیز در دست اجرا داریم.

مهندسی‌سازی مدارس و تعیین حریم شهری اولویت اصلی پایتخت است

معتمدیان، با اشاره به اقدامات گسترده برای رفع کمبود فضای آموزشی در استان تهران، از اجرای طرح‌های مهندسی‌سازی مدارس و توسعه انرژی خورشیدی خبر داد و بر لزوم تعیین و صیانت از حریم شهر تهران پس از دهه‌ها بلاتکلیفی تأکید کرد.

استاندار تهران، در گفتاری با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا، بر اولویت‌های حوزه آموزش و شهرسازی در استان تهران تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کمبود فضای آموزشی با همکاری مدیریت آموزش و پرورش در حال پیگیری است، اظهار گفت: پیشرفت کار در زمینه مهندسی‌سازی و بهسازی مدارس بسیار خوب است و حتی یک مورد از مدارس فرسوده متعلق به استان بدون گزارش باقی نمانده است.

معتمدیان با اشاره به موانعی مانند مذاکره با مالکان برای ساخت مدارس جدید، از دعوت از شهرداری‌ها برای همکاری از طریق سازوکار تهاتر خبر داد و افزود: ما ظرفیت قانونی این کار را داریم و آماده‌ایم مذاکرات را به نتیجه برسانیم.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس پرداخت و گفت: تلاش ما این است که تا سال آینده تمام مدارسی که ظرفیت و مساحت لازم را دارند، به پنل‌های خورشیدی مجهز شوند. حرکت‌ها در این حوزه شتابان است.

وی با اشاره به سه گام اصلی در تحول آموزش و پرورش، توضیح داد: گام اول، تأمین فضای آموزشی و ساخت ساختمان‌های جدید، گام دوم تجهیز و هوشمندسازی مدارس، و گام سوم اصلاح شیوه‌های آموزشی با روش‌های نوین است. بعد از چندین دهه، نیاز به تحول در آموزش احساس می‌شد.

معتمدیان همچنین با اشاره به موضوع حریم شهر تهران، اعلام کرد: برای اولین بار، حریم شهر تهران مشخص شده است. هر شهرستان باید در حریم خود عمل کند و نگاه انتفاعی به حریم، یک انحراف است. حریم، ذخیره‌ای برای آینده شهرهاست.

وی با بیان اینکه سال‌ها نابسامانی در حریم شهر تهران وجود داشته، تصریح کرد: پس از دهه‌ها بلاتکلیفی، تصمیم‌گیری لازم انجام شده است. این کار با مقاومت‌ها و قانون‌شکنی‌هایی رو‌به‌رو خواهد بود، اما مبنا، چارچوب قانونی است.

استاندار تهران از شهرداری‌ها خواست تا با دفتر حریم استانداری همکاری لازم را داشته باشند و تأکید کرد: هرگونه ساخت‌وساز در حریم باید مراحل قانونی را طی کند و مجوز‌ها تنها پس از تأیید کارگروه زیربنایی صادر شود. خارج از این چارچوب، هیچ اقدام قابل قبول نیست.

برگزاری آرام و امن انتخابات با طرح جامع و برگزاری تمام الکترونیک

استاندار تهران با اعلام آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در پایتخت، از اجرای «طرح جامع امنیت انتخابات» حتی در کوچک‌ترین واحد‌ها خبر داد و تأکید کرد: برای نخستین بار تمام مراحل انتخابات به صورت الکترونیک و با هدف افزایش سلامت و کاهش نقش عوامل انسانی برگزار می‌شود.

معتمدیان با اشاره به برگزاری انتخابات پیش رو، بر ضرورت برگزاری آرام، با امنیت کامل و با حداکثر مشارکت مردمی تأکید کرد.

وی گفت: طرح جامع امنیت انتخابات را در کوچک‌ترین واحد‌ها حتی در روستا‌ها طراحی و تقسیم وظایف کرده‌ایم. نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی هر کدام در چارچوب وظایف ذاتی خود، راهبری مشخصی دارند تا انتخابات در امنیت کامل برگزار شود.

معتمدیان «سلامت انتخابات» را از اولویت‌های اصلی دانست و افزود: برای اولین بار، امسال تمام مراحل انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود. این مکانیزاسیون کامل، نقش عوامل انسانی را به حداقل می‌رساند و ضریب سلامت انتخابات را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

استاندار تهران با اشاره به وظیفه حاکمیت در حفظ سلامت آرا، بیان کرد: در حوزه‌های بازرسی و هیئت‌های اجرایی، با تمام توان برای صیانت از آرا مردم تلاش می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تایید صلاحیت‌ها و فضای رقابتی پرداخت و گفت: جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم تا فضایی باز ایجاد شود و افراد دارای صلاحیت‌های عمومی، با گرایش‌ها و سلایق سیاسی مختلف، در چارچوب قوانین نظام، امکان حضور پیدا کنند. نباید به صرف داشتن سلیقه سیاسی خاص، محدودیت ایجاد کرد.

معتمدیان مشارکت حداکثری مردم را مهم‌ترین رکن انتخابات برشمرد و با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، گفت: واقعیت این است که در شرایط سخت معیشتی، نارضایتی وجود دارد و کار ما برای ترغیب مردم به مشارکت، کاری دشوار است. اما امیدواریم با رایزنی و هماهنگی، شاهد حضور پرشور مردم در استان تهران باشیم.