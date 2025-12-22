مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ گفت:دانشجویان شاهد و ایثارگر، تصمیم‌سازان آینده کشورند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ هشتمین آیین تجلیل از دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و دکتر محمود مهرداد شکریه، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.

در این مراسم، رضایی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران در عرصه علم و دانش، گفت: خانواده شهدا و ایثارگران سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی هستند و ملت ایران و جمهوری اسلامی همواره خود را مدیون ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی آنان می‌دانند.

وی با تبیین جایگاه والای جامعه شاهد و ایثارگر در پیشرفت و تعالی کشور، نقش این قشر را در توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی بسیار تأثیرگذار دانست و افزود: تحصیل علم و دانش، یکی از مهم‌ترین مسیر‌های خدمت به کشور است و بنیاد شهید و امور ایثارگران، حمایت از مسیر تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر را به‌عنوان یک مأموریت راهبردی دنبال می‌کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با اشاره به اهمیت افزایش انگیزه تحصیلی در میان دانشجویان شاهد و ایثارگر، تصریح کرد: این دانشجویان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان آینده این سرزمین هستند و پیشرفت علمی آنان، تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی خواهد بود.

در پایان این آیین، از دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران تجلیل به‌عمل آمد.