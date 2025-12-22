مدیرکل حفظ، احیاء و مرمت بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مخالفت شورای فنی طرح‌های عمرانی این وزارتخانه با احداث تقاطع غیرهمسطح در حریم درجه۲ شوش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شورای فنی طرح‌های عمرانی میراث‌فرهنگی درباره تقاطع غیر همسطح در حریم درجه۲ شوش، در معاونت میراث فرهنگی به ریاست علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی برگزار شد.

محسن طوسی، مدیرکل حفظ، احیاء و مرمت بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره جزئیات این جلسه گفت: شورای فنی طرح‌های عمرانی به دلیل کاوش‌ها و یافته‌هایی که در منطقه شوش به‌دست آمده است، با احداث زیرگذر مخالف کرد.

وی افزود: آقایان محمدابراهیم زارعی، محمدحسن طالبیان، محمد جوروند، فرهاد عزیزی، مصطفی پورعلی و پرهام جانفشان و خانم‌ها معصومه مصلی و فاطمه داوری از اعضای حاضر در این جلسه بودند.

جلسه شورای فنی طرح‌های عمرانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف ارزیابی طرح های عمرانی و تأثیر آنها بر آثار و محوطه‌های تاریخی کشور و تصمیم‌گیری برای حصول نتیجه در خصوص موارد مطروحه برگزار می‌شود.