به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزاد شریفی گفت: اپلیکیشن فرهنگی «چل‌سرو» با هدف مستندسازی، حفظ و بازآفرینی فرهنگ شفاهی مرتبط با باورها، آیین‌ها و ادبیات قومی مردم لک و لر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق میراث فرهنگی ناملموس ایران، طراحی و تولید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: اپلیکیشن فرهنگی «چل‌سرو» با رویکردی نوآورانه و فناورمحور، با هدف صیانت و انتقال فرهنگ شفاهی اقوام لک و لر طراحی و تولید شده است. این اپلیکیشن تلاش دارد محتوا‌هایی را که طی نسل‌ها به‌صورت سینه‌به‌سینه و شفاهی در میان جوامع محلی رواج داشته‌اند، از وضعیت ناپایدار شفاهی خارج کرده و در قالبی ماندگار، قابل دسترس و دیجیتال ارائه دهد.

شریفی تصریح کرد: تبدیل این میراث ارزشمند به یک نرم‌افزار کاربردی در بستر تلفن‌های همراه اندرویدی، امکان دسترسی آسان، فراگیر و پایدار اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه نسل جوان، را به محتوای فرهنگی و ادبی بومی فراهم کرده و نقش مؤثری در انتقال بین‌نسلی این سرمایه فرهنگی ایفا می‌کند.

او ادامه داد: در فرآیند تولید محتوای اپلیکیشن «چل‌سرو»، کلیه ابیات، متون و داده‌های فرهنگی با همکاری کارشناسان و پژوهشگران دانشگاهی گردآوری، بررسی و صحت‌سنجی شده‌اند تا ضمن حفظ اصالت فرهنگی، با باورها، سنت‌ها و هویت بومی و محلی اقوام لک و لر هماهنگی کامل داشته باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام گفت: اپلیکیشن «چل‌سرو» را می‌توان گامی عملی و اثرگذار در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای حفاظت، ترویج و بازشناسی فرهنگ‌های بومی و محلی ایران دانست؛ اقدامی که نقش مهمی در ماندگاری و معرفی هویت فرهنگی اقوام مختلف کشور ایفا می‌کند.