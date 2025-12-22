پخش زنده
رئیس کمیته علمی همایش بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور از نهایی شدن محورها و پیشرفت ۹۰ درصدی فرآیندهای اجرایی خبر داد و از سازمانها و مراکز علمی لشکری و کشوری خواستار تسریع در ارسال مستندات پژوهشی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار مرادپیری در جلسه شورای سیاستگذاری این همایش با ارائه گزارشی جامع، بیان کرد: فرآیند داوری ۴۴۲ مقاله ارسالشده به دبیرخانه همایش در حال انجام است.
وی از سازمانها و مراکز علمی لشکری و کشوری خواست تا برای تکمیل بانک اطلاعاتی جامع فعالیتهای پژوهشی منطقه، در ارسال مستندات پژوهشی خود تسریع کنند.
رئیس کمیته علمی همایش بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور، هدف اصلی این رویداد را ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تمامی فعالیتهای پژوهشی منطقه جنوب شرق کشور بهویژه در حوزههای دفاعی، امنیتی، اقتصادی و فناورانه عنوان کرد.
سردار مرادپیری بر ضرورت جمعآوری کامل تولیدات علمی شامل پروژهها، رسالهها، پایاننامهها، کتابها و مقالات در قالب یک بانک اطلاعاتی مرجع تأکید کرد و گفت: برای معرفی پژوهش برتر سال در روز همایش، نیازمند دریافت مستندات دستگاهها در قالب CD یا نسخه چاپی جهت داوری تخصصی هستیم.
وی ادامه داد: ظرفیتهای اقتصادی و تجاری، عوامل ژئوپلیتیکی، ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی، نقش بسیج، حکمرانی و دیپلماسی، بنیانهای نظری دینی، امنیت مرزی، سلامت و محیط زیست، توسعه دریامحور و نقش زنان، محورهای اصلی نهاییشده این همایش است که با هدف شناسایی تهدیدات و فرصتهای منطقه تنظیم شدهاند.
سردار مرادپیری، برگزاری شش جلسه کمیته علمی و ۲۳ جلسه تعاملی با سازمانها و یگانهای کشوری و لشکری، برگزاری ۴۵ پیشهمایش و نشست تخصصی در مراکز مختلف و دانشگاهها، تنظیم و زمانبندی ۲۹۰ برنامه عملیاتی در سه فاز قبل، حین و پس از برگزاری همایش و داوری ۳۵۶ مقاله از میان ۴۴۲ مقاله ثبتشده در سامانه را از اهم اقدامات انجامشده و عملکرد فعال کمیته علمی در ماههای گذشته برشمرد.
رئیس کمیته علمی همایش بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور در این جلسه از کلیه اساتید و صاحبنظران دعوت کرد در صورتی که مایل به همکاری در امر داوری هستند، اطلاعات خود را در جدول مربوطه ثبت کنند تا از ظرفیت علمی آنها بهرهبرداری شود.
وی همچنین بر لزوم سرعتبخشیدن به ارسال گزارشهای میدانی و پژوهشی از جمله نتایج مصاحبههای گسترده با مدیران ملی و استانی تأکید کرد تا یافتهها به طور کامل مستندسازی و به مقامات ذیصلاح منعکس شود.