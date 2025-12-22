پخش زنده
مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی با حضور قصهگویان کودک و نوجوان در ارومیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مرحله استانی این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ قصه و قصهگویی و بازآفرینی نقش مؤثر قصه در تربیت نسل کودک و نوجوان و حضور بیش از ۵۰ قصهگو از سراسر استان، در روزهای اول و دوم دیماه به میزبانی ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار میشود.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در آیین افتتاحیه این جشنواره گفت: جشنواره «خانه قصهها و افسانهها» دانست چراکه قصه نقش مهمی در رشد هویتی کودکان و نوجوانان دارد و برای نوجوانان که در مرز کودکی و جوانی قرار دارند، اهمیت ویژهای دارد، زیرا قصه به آنها میآموزد چگونه با سختیها روبهرو شوند، امید بسازند و رؤیاهای خود را شکل دهند.
آبسوران افزود: قصهگویی نمایش استعداد و «هنر گوش دادن» است و قصهگویی کودکان را به هم نزدیکتر میکند و احترام به دنیای یکدیگر را میآموزد.
وی با بیان اینکه هر زمان که به یکدیگر گوش دهیم، پیامهایمان ارزش شنیدهشدن پیدا میکند، ادامه داد: قصهها میتوانند ما را فراتر از دیوارهای این سالن برده و دنیایی زیباتر بسازند.
در این مراسم، قصهگویان کودک و نوجوان در موضوعات مختلف داستانهای خود را روایت کردند و قصهگویان پیشکسوت و بزرگسال نیز اجرای ویژهای داشتند.