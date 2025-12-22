۹ بانوی ملایری به علت علائم مسمومیت با گاز منوکسید کربن به بیمارستان مهر این شهرستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ همدان گفت: پس از گزارش مسمومیت به واحد ارتباطات و کنترل عملیات، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به همراه تیم‌های درمانی اورژانس به محل حادثه اعزام و پس از ارائه خدمات درمانی، ۹ شهروند بانو را برای ادامه مراقبت‌های درمانی به بیمارستان مهر ملایر منتقل شدند.

فرشااد عبدالملکی تاکیدکرد: با اقدام سریع نیرو‌های اورژانس، وضعیت عمومی مددجویان تحت کنترل قرار گرفت.

او تصریح کرد: برای پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن علاوه بر تهویه مناسب باید از استفاده وسایل گرمایشی در محیط‌های بسته و بدون تهویه پرهیز کرد.

روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ همدان با بیان اینکه همیشه پنجره یا دریچه‌ای برای جریان هوا باز بگذارید گفت: خانواده‌ها از نصب صحیح دودکش‌ها و بخاری‌ها اطمینان حاصل کنند و بدانند که دودکش باید دارای کلاهک اچ و بدون نشتی باشد.

عبدالملکی سردرد، سرگیجه، تهوع و ضعف را از نشانه مسمومیت با گاز منوکسیدکربن دانیت و گفت: در صورت مشاهده این علائم باید فوری محیط را ترک کرد.

او تاکید کرد: هرگز از وسایل غیر استاندارد یا بدون برچسب ایمنی برای گرمایش استفاده نشود همچنین آگاهی اعضای خانواده از خطرات این گاز بی‌بو و بی‌رنگ، نقش مهمی در پیشگیری دارد.

عبدالملکی از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه علائم مشکوک به مسمومیت، بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و از اقدامات خودسرانه پرهیز کنند.