خبرهای ورزشی اول دی استان قزوین
از صف آرایی بانوان فوتسالیست تا درخشش ورزشکاران استان در مسابقات ورزشهای ذهنی قهرمانی کشور را در بسته خبر روز ببینید.
تیم فوتسال گلبرگ در هفته هشتم لیگ برتر میهمان پالایش نفت اصفهان است.
این بازی ازساعت ۱۱ فردا در اصفهان برگزار می شود.
نماینده استان با شانزده امتیاز در جایگاه دوم لیگ برتر قرار دارد.
نایب قهرمانی ورزشکار استان در مسابقات دوگانه آسیا
میثم رضایی در این مسابقات بر سکوی دومی ایستاد.
رقابت های دوگانه قهرمانی آسیا به میزبانی تهران برگزار شد.
دوگانه یک رویداد ورزشی است که شامل دو و میدانی و دوچرخهسواری است.
درخشش ورزشکاران استان در مسابقات ورزش های ذهنی قهرمانی کشور
تیم های مردان و زنان استان در این مسابقات در بخش تیمی صاحب عناوین اولی و سومی شدند.
در این مسابقات تیم استان در مجموع صاحب شانزده نشان رنگارنگ شد.
در مسابقات ورزش های ذهنی قهرمانی کشور در مجموع ۶۵ ورزشکار از ده استان با هم رقابت کردند.