دورهمی نقالی خوان‌های نونهال و نوجوان تویسرکان با رنگ و بوی یلدا و اجرای نمایش‌های حماسی و قصه‌های ایرانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نقالی هنر قصه گویی نمایشی ایرانی است که نقال با شیوه‌های خلاقانه در لابلای اجرا، مضمون‌هایی همچون فرهنگ ایرانی، وطن دوستی، ارزش‌های والا را به تماشاگر منتقل می‌کند.

نقالی یعنی آموزش پند و حکمت، داستان‌ها و مهارت‌های زندگی و انتقال فرهنگ ایرانی در قالب شعر، داستان و نمایش که انتقال این آموزه‌ها به نسل‌های آینده این مفاهیم را حفظ خواهد کرد.

این نشست با هدف آشنایی و علاقه مندی کودکان و نوجوانان با ادبیات کهن برگزار شد.