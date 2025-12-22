به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی اقبال گفت: روند صدور اسناد مالکیت کاداستری با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته به گونه‌ای که در ۹ ماه امسال به اندازه بیش از یک سال گذشته، سند مالکیت کاداستری تک برگ در استان یزد صادر شده است.

وی افزود: با وجودی که طی سه گذشته، ۳۳۰هزار برگ سند تک برگ کاداستری در سطح استان صادر شده و به طور میانگین سالی ۱۱۰ هزار برگ و در حالی که تا پیش از آن حدود سالی ۶۵ هزار برگ بوده امسال، صدور اسناد رشد بسیار بهتری داشته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ادامه داد: در یک سال قبل حدود ۱۲۰ هزار سند تک برگ در این استان صادر شده و امسال این روند در ۹ ماه امسال با رشد ۱۶۲.۵ درصدی نسبت به برنامه تکلیفی به ۱۲۲ هزار برگ رسیده است.