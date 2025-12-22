سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام گفت: هفت میلیون و ۷۰ هزار و ۱۶۶ زائر و مسافر ایرانی و خارجی از ابتدای سال تاکنون از مرز بین‌المللی مهران تردد کرده‌اند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ حیدر دشتی‌ پور سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام اظهار داشت: پنج میلیون و ۷۷۴ هزار و ۱۱۱ نفر از این تعداد، زائران و مسافران ایرانی بودند که سه میلیون و ۱۱ هزار و ۷۷۱ نفر از آنان وارد و دو میلیون و ۷۶۲ هزار و ۳۴۰ نفر نیز از مرز بیرون رفتند.

وی افزود: در این بازه زمانی (ابتدای سال تا پایان آذر) یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۴۵ تبعه بیگانه از مرز مهران تردد کردند که شامل ۶۶۹ هزار و ۹۱۷ ورود و ۶۲۶ هزار و ۱۳۸ خروج است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام یادآور شد: تنها در بازه زمانی ماه صفر سه میلیون و ۲۸۴ هزار زائر ایرانی و خارجی از مرز بین‌المللی مهران تردد کردند.

دشتی‌پور بیان کرد: اکنون روزانه بیش از ۱۰ هزار زائر عتبات عالیات و مسافر کشور عراق از مرز بین‌المللی مهران تردد می‌کنند.

مرز مهران به سبب نزدیکی مسافت و امنیت طول مسیر در داخل خاک عراق اصلی‌ترین و مهم‌ترین گذرگاه زمینی ایران و عراق برای تردد زائران و مسافران است.

سال گذشته بیش از هشت میلیون تردد در پایانه مرزی مهران ثبت شد که ۴۰۰ برابر جمعیت این شهر است.