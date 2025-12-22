به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی با یادآوری اقدامات مجلس شورای اسلامی برای کمک به دولت و تقویت وفاق و همدلی میان قوا گفت: نمایندگان تاکنون همکاری‌های متعددی برای موفقیت دولت انجام داده‌اند، نمونه آن همین بودجه‌ای است که باید مجلس مصوب کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار کرد: باید اذعان کرد در تصویب این بودجه، تقریباً همه اختیار را به دولت می‌دهیم و اگر درصدی هم جابجا می‌شود، فقط در عدد و رقم بوده و با توجه به اینکه تخصیص در اختیار دولت قرار دارد، می‌توانند آن را پوشش دهند، لذا صد درصد اختیار بودجه در دست دولت است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب بار‌ها فرموده‌اند قوانین باید اجرایی شوند لذا اگر دولت به نتیجه رسید که قانونی مشکل دارد، می‌تواند برای اصلاح آن لایحه به مجلس ارائه دهد، افزود: بنابراین باید گفت که مجلس فقط نقش قانون گذاری، پشتیبانی و نظارت بر عهده داشته و دولت در پیشانی کار قرار دارد. بر همین اساس نیز در طول یکی دو سال گذشته، تمام توان به کار گرفته شده تا بودجه‌ای تصویب شود که دولت از آن رضایت داشته باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدون شک در رابطه با بودجه سال آتی نیز می‌توان گفت اختیار با دولت بوده و مجلس از منظر حمایتی و پشتیبانی آمادگی دارد کمک حال باشد و قانون وضع کند. در این رابطه تاکید می‌شود که دولت نیز باید مسئولیت اجرایی خودش را بپذیرد، به عبارتی نمی‌توانند بگویند، چون فلان فرد اینطوری گفت یا، چون قوه قضائیه و مجلس این کار را کردند، ما نتوانستیم موفقیت به دست بیاوریم، زیرا مردم چنین مواردی را نمی‌پذیرند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به نظر می‌رسد راهکار اساسی برای برون رفت از این وضع، استیضاح و ترمیم است. در این میان باید گفت، اگر همه آنها ترمیم شوند قطعاً بهتر خواهد بود ولی اگر ترمیم صورت نگیرد، استیضاح باید انجام شود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی گفت: باید تاکید کرد، این موضوع به معنای تقابل با دولت نیست، زیرا همگان می‌دانند دیدگاه ما مبتنی بر تقویت دولت است و ما اعتقاد داریم این دولت باید قوی شود، بماند و کار کند و مجلس نیز از آن پشتیبانی کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بدون شک اکنون مسئله معیشت، موضوع اساسی است و حرف اول و آخر دولت و مجلس و مردم نیز در رابطه با معیشت است، بنابراین برای رسیدگی به معیشت مردم، یا باید کابینه ترمیم شود یا استیضاح انجام شود که بتوان مشکل را حل کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در قوه مقننه در خصوص نشست نظارتی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با دولتمردان خاطرنشان کرد: نشست فردا، جدی است، البته این جدیت به منزله تقابل بین دولت و مجلس نیست بلکه برای تقویت ارتباط دولت و مجلس است و تفاوتش با جلسات دیگر آن است که وزرا در هر موردی صحبت و بحث می‌کنند و در نهایت جمع‌بندی صورت می‌گیرد و نظرات مجلس شورای اسلامی نیز بیان می‌شود. در این میان مردم نیز از همه امور مطلع شوند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی بیان کرد: یکی از نقاط ضعف این است که اطلاعات به‌روز به مردم نمی‌دهیم، درحالی که مردم باید اطلاعات کافی داشته باشند، بنابراین در نشست فردا، اطلاعات کافی از طرف نمایندگان و وزرایی که صحبت می‌کنند و جمع‌بندی که انجام می‌شود، در اختیار مردم قرار می‌گیرد.