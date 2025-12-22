به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ نماینده ولی فقیه در هرمزگان در این مراسم گفت: نماز جمعه در نظام اسلامی، تریبون امیدآفرینی، وحدت و پیوند میان حاکمیت و مردم است.

آیت الله محمد عبادی زاده افزود: در شرایطی که دشمنان با بهره‌گیری از رسانه‌ها و عوامل مختلف به دنبال تزریق ناامیدی به جامعه هستند، تریبون نماز جمعه باید مأمن امید، آرامش و انسجام اجتماعی است.

وی با اشاره به نقش امامان جمعه در پیگیری مطالبات مردمی گفت:: امام جمعه باید زبان مردم، سنگ‌صبور آنان و پیگیر مسائل و مشکلاتشان باشد.

در پایان حجت‌الاسلام فرقانی را به‌عنوان امام جمعه جدید معرفی شد و از زحمات حجت‌الاسلام معنوی، امام جمعه پیشین قدر دانی شد.