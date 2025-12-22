پخش زنده
امام جمعه جدید شهر قلعه قاضی شهرستان بندرعباس با حضور نماینده ولی فقیه در هرمزگان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ نماینده ولی فقیه در هرمزگان در این مراسم گفت: نماز جمعه در نظام اسلامی، تریبون امیدآفرینی، وحدت و پیوند میان حاکمیت و مردم است.
آیت الله محمد عبادی زاده افزود: در شرایطی که دشمنان با بهرهگیری از رسانهها و عوامل مختلف به دنبال تزریق ناامیدی به جامعه هستند، تریبون نماز جمعه باید مأمن امید، آرامش و انسجام اجتماعی است.
وی با اشاره به نقش امامان جمعه در پیگیری مطالبات مردمی گفت:: امام جمعه باید زبان مردم، سنگصبور آنان و پیگیر مسائل و مشکلاتشان باشد.
در پایان حجتالاسلام فرقانی را بهعنوان امام جمعه جدید معرفی شد و از زحمات حجتالاسلام معنوی، امام جمعه پیشین قدر دانی شد.