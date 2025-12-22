پخش زنده
تیم ملی ایران، قهرمان رشته تیمی پنجمین دوره جامجهانی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین دوره مسابقات جام جهانی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی با حضور هفت کشور از امروز اول دیماه به میزبانی هند آغاز شد.
در این دوره از رقابتها، تیمهای ایران، عراق، بلاروس، جمهوری آذربایجان، اوگاندا، تانزانیا و هند حضور دارند و ورزشکاران در رشتههای مختلف به رقابت با یکدیگر میپردازند.
مسابقات بخش ورزش تیمی زورخانهای امروز برگزار شد که در پایان، تیم ایران با کسب ۷۴۵ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول قرار گرفت و قهرمان شد. پس از ایران، تیم عراق با ۳۷۲ امتیاز و تیم جمهوری آذربایجان با ۳۶۴ امتیاز در ردههای بعدی قرار گرفتند.
همچنین تیم اوگاندا ۳۱۴ امتیاز، تیم تانزانیا ۲۴۱ امتیاز، تیم بلاروس ۲۱۶ امتیاز و تیم میزبان هند ۱۹۲ امتیاز کسب کردند.
بر اساس برنامه اعلامشده، رقابتهای این دوره از جامجهانی با مسابقات بخش انفرادی و همچنین کشتی پهلوانی ادامه خواهد یافت.