به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهلت ثبت‌نام در این فراخوان که با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی متقاضی برگزار می‌شود، تا تاریخ ۱۰ دی‌ ۱۴۰۴ تمدید شده است.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان مهلت یادشده از طریق سامانه https://jazb-elmi.bmn.ir به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

متقاضیان همچنین می توانند برای آگاهی از جزئیات شرایط احراز، اولویت‌های پژوهشی، فهرست مؤسسات همکار و شیوه‌نامه اجرایی، به نشانی https://bmn.ir/طرح-شهید-چمران مراجعه کنند