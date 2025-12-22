پخش زنده
امروز: -
بنیاد ملی نخبگان مهلت ثبتنام در پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور را تا دهم دی تمدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهلت ثبتنام در این فراخوان که با همکاری دانشگاهها و مؤسسات علمی متقاضی برگزار میشود، تا تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ تمدید شده است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند تا پایان مهلت یادشده از طریق سامانه https://jazb-elmi.bmn.ir به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک اقدام کنند.
متقاضیان همچنین می توانند برای آگاهی از جزئیات شرایط احراز، اولویتهای پژوهشی، فهرست مؤسسات همکار و شیوهنامه اجرایی، به نشانی https://bmn.ir/طرح-شهید-چمران مراجعه کنند